Encuentran sin vida en un coche a la cantante gallega Seila Esencia, tras 15 días desaparecida

Tragedia en Vigo. La Policía Nacional ha confirmado la aparición del cuerpo sin vida de Seila Álvarez (Seila Esencia), cantante viguesa, tras estar desaparecida 15 días. Seila, de 39 años, formó parte del grupo Phantom Club, que permanecía en paradero desconocido desde el pasado 20 de abril.

El cadáver de la artista apareció esta madrugada en el tramo vigués de la Senda Verde, cerca del parque de A Riouxa, en el interior de su vehículo y aparentemente sin signos de violencia, según detalló la comisaría viguesa.

Los padres de Seila acudieron a denunciar su desaparición ante la Policía

El descubrimiento fue realizado por personas cercanas a la mujer, quienes alertaron inmediatamente a las autoridades. La intervención policial permitió confirmar la identidad y esclarecer las circunstancias iniciales del hallazgo.

La desaparición de Seila ya había generado una fuerte preocupación social, que se intensificó tras conocerse la noticia de su muerte. Su imagen se difundió ampliamente en redes sociales, donde numerosos usuarios y figuras del ámbito musical pidieron colaboración para encontrarla.

Entre quienes mostraron su apoyo público se encontraban varios artistas, que compartieron mensajes de solidaridad durante los días de búsqueda. También otras familias afectadas por casos similares expresaron su pesar y trasladaron palabras de ánimo a los allegados de la cantante.

Ante la falta de noticias durante casi dos semanas, los padres de Seila acudieron a denunciar su desaparición ante la Policía. En ese momento, organizaciones especializadas difundieron su descripción física para facilitar su localización.

Una republicación sobre dormir en el coche

En el ámbito musical, Seila había participado en un conocido programa televisivo de talentos, donde llegó a comentar que encontraba inspiración en el hogar familiar.

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Lo más extraño es que, en su última publicación, admitía que había estado durmiendo en su coche. La cantante compartió en su muro un noticia sobre las multas que hasta 600 euros que pone la DGT por dormir en el coche, a lo que contestó: "A veces no queda otra".