Encuentran el cadáver de Tamirys Teixeira, 36 años, en el mar, tras un derrame cerebral

Tragedia en Brasil. La abogada e influencer brasileña Tamirys Teixeira Santos, conocida en redes sociales como Tamirys Riscado, fue encontrada sin vida tras haber estado varios días desaparecida en el mar. El descubrimiento se produjo el martes 21 de abril en la playa de Botafogo, ubicada en la zona sur de Río de Janeiro, cuando tenía 36 años.

Un día después del hallazgo, la familia confirmó oficialmente que el cuerpo correspondía a la joven. Según la información difundida por medios locales, no se detectaron signos de violencia. El informe forense determinó que la causa del fallecimiento fue un derrame cerebral provocado por un episodio de ahogamiento.

Ahogamiento en el mar

Los hechos se remontan al 18 de abril, cuando Tamirys se encontraba pasando la tarde en la playa de Leblon, a pocos kilómetros de donde posteriormente apareció su cuerpo. Testigos indicaron que estaba acompañada por varios amigos, quienes abandonaron el lugar sin ella por razones que todavía no han sido esclarecidas.

Algunas hipótesis apuntan a que pudo haber existido una discusión con su expareja, quien también formaba parte del grupo. Según estas versiones, el consumo de alcohol durante la jornada habría influido en la situación, provocando que sus acompañantes se marcharan antes de que ella regresara del mar.

En torno a las cinco de la tarde, la mujer decidió adentrarse en el agua, dejando sus pertenencias en la arena. Entre los objetos encontrados había ropa, su teléfono móvil y su bolso, los cuales fueron recogidos por empleados de un quiosco y entregados posteriormente a sus familiares, lo que ayudó a iniciar su búsqueda.

Incertidumbre sobre lo ocurrido

A pesar de que las autoridades descartaron rápidamente la participación de terceras personas, el caso sigue generando dudas en Brasil. Las circunstancias exactas de cómo ocurrió su desaparición continúan sin aclararse completamente, lo que mantiene el interés público en lo sucedido.

Los equipos de rescate señalaron que el estado del mar era tranquilo ese día y que no se registraron llamadas de emergencia ni incidentes relacionados con ahogamientos en la zona.

Por su parte, la madre de Tamirys expresó su desconcierto ante los medios, destacando que su hija sabía nadar y tenía buena condición física, ya que practicaba disciplinas como jiu-jitsu y muay thai. Aunque la investigación concluyó que se trató de un accidente, su entorno sigue cuestionando cómo pudo suceder en una playa concurrida.