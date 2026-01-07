Encuentran más de 2.500 monedas enterradas desde hace mil años en un campo inglés

Todo comenzó como una salida rutinaria entre amigos, que terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de las últimas décadas en Inglaterra. Un grupo de siete personas descubrió en un campo del valle de Chew (Inglaterra) un tesoro medieval compuesto de más de 2.500 monedas de plata valorado en alrededor de 5 millones de euros.

Armados únicamente con detectores de metales y con el permiso del propietario del terreno, estos aficionados encontraron un depósito enterrado desde hace casi un milenio.

El conjunto, conocido como Chew Valley Hoard, está considerado el mayor tesoro de monedas encontrado en Inglaterra correspondiente al periodo inmediatamente posterior a la conquista normanda.

Las piezas fueron acuñadas entre los años 1066 y 1068, una etapa marcada por la muerte del rey Harold II en la batalla de Hastings y la llegada al trono de Guillermo el Conquistador. Este contexto convierte el hallazgo en un testimonio excepcional de un momento de profunda inestabilidad política y económica.

El tesoro reúne peniques de platas procedentes de 46 cecas distintas repartidas por todo el país, desde el suroeste hasta el norte de Inglaterra. Más de la mitad de monedas llevan el nombre de Guillermo, y una parte significativa de ellas corresponde todavía a Harold: es un ejemplo más de la transición de poder que se produjo.

En el conjunto también aparecen algunas piezas irregulares y monedas 'mula', fruto del caos administrativo que se vivió en aquellos años.

El estudio y la conservación del conjunto de casi 2.600 monedas han sido coordinados por el South West Heritage Trust, con la colaboración del British Museum. Y después de hacerse una valoración oficial, se ha determinado que el valor real de este tesoro supera los 5 millones de euros (aproximadamente 4,3 millones de libras).