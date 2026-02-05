El encontronazo de Pablo Iglesias con Vito Quiles: "Eres un matón"

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, realizó un mitin en Zaragoza en un acto celebrado en la Estación del Norte. A falta de cuatro días para las elecciones autónomicas del 8-F en Aragón, Pablo Iglesias le tendió la mano a María Goikoetxea, candidata de la formación morada a la Presidencia del Gobierno aragonés.

Durante su intervención, el excandidato al parlamento europeo ha insistido en un mensaje claro para la gente progresista. Ha defendido que para “frenar al fascismo” hay que ser valientes, hay que dar pasos adelante y no conformarse con resistir.

Todos los partidos políticos han expuesto a sus candidatos como modelos de pasarela para convencer a la población de a quién otorgar su papeleta, y no podía faltar la presencia de sus líderes nacionales: Alberto Núñez Feijoo, Pedro Sánchez o Santiago Abascal ya han podido ser vistos por Aragón desde el inicio de la precampaña, sin embargo, hay uno que va a hacer su entrada triunfal hoy mismo, a cuatro días del 8F: la antigua cara de Podemos, Pablo Iglesias.

La presencia de Iglesias no es casual ni meramente simbólica. Aunque apartado de la primera línea institucional, el exvicepresidente segundo del Gobierno sigue siendo una figura capaz de concentrar focos mediáticos y de atraer a su militancia más fiel. Su visita pretende reforzar el perfil político de María Goicoechea, candidata de Podemos-Alianza Verde, y situarla en el centro del debate público en un momento clave de la campaña, cuando cada acto y cada mensaje cuentan.

El encontronazo con Vito Quiles

Sin embargo, a banda de las eleccinones, de camino al mitin, Pablo Iglesias se encontró con el periodista Vito Quiles. Este le preguntó por la llegada masiva de inmigrantes y la supuesta “sustitución” de población. "¿Qué opinas que tu mujer diga que va sustituir a la gente de derechas por inmigrantes ilegales?", pregunta.

Al instante, Pablo Iglesias intentó quitarle el micro a Vito Quiles, a lo que Vito respondió: "Eres un matón Sr. Iglesias", mientras sujetaba el micro con fuerza.

Visiblemente alterado, Iglesias se acercó a Vito e intentó quitarle el micrófono ante las cámaras, en una escena que rápidamente se viralizó.

El exdiputado, visiblemente alterado, tras la situación inesperada, publicó un tuit en las redes sociales catalogando el encontronazo como 'autodefensa'. "Acaba de venir Vito Quiles con varios matones encapuchados al mitin de Zaragoza. Esta vez no he conseguido quitarle el micro pero se terminó lo de dejar de encarar a estos escuadristas financiados por el PP y VOX. Neutralizarles es autodefensa democrática", escribió.