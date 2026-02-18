Encontronazo en la cope: Lama cuestiona a Gonzalo Miró y alude a 'Directo al grano' en plena bronca

Si estás muy decepcionado por la derrota del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano (3-0), debes saber que hay muchos más como tú y que esta decepción se ha trasladado a los principales programas deportivos, tanto de televisión como en la radio.

El tropiezo del equipo de Diego Pablo Simeone, que se queda a 15 puntos del liderato que disputan Real Madrid y F.C. Barcelona, provocó un intenso debate en 'El Partizado de COPE' que no pasó desapercibidos por sus oyentes.

¿Qué pasó entre Manolo Lama y Gonzalo Miró en la COPE?

Manolo Lama y Gonzalo Miró fueron los dos protagonistas de un encontronazo en el que discreparon sin pelos en la lengua sobre el nivel real del conjunto rojiblanco: "lo raro es que tú al principio de temporada y a mitad puedas pensar que este equipo aspira a títulos", dijo tajentemente Lama.

Llegó el turno de Miró, quien defendió que el Atlético de Madrid puede dar mucho más de sí y que el problema no es únicamente de la plantilla de jugadores: "entre ganar títulos e ir a 15 puntos del líder hay un mundo", recordando que el equipo solo ha sumado un punto de nueve ante Levante, Betis y Rayo Vallecano.

Aquí no había mucha tensión. Sin embargo, el debate se calentó cuando Lama lanzó una alusión directa al trabajo de Miró en La 1: "eso lo dices en 'Directo al grano', aquí no. Cuando quieras manejar y cambiar historias, lo cuentas por la tarde en la tele", un comentario que no sonó especialmente bien.

La frase fue interpretada por muchos como un dardo hacia el enfoque del espacio de La 1 que ocupan Gonzalo Miró y Marta Flich cada tarde. Un magacín de actualidad que ha destacado en la televisión pública.

Miró, después de escuchar esta alusión, prefirió no responder a Lama y se volvió a centrar en el rendimiento deportivo de un equipo como el Atlético de Madrid que no está atravesando su mejor momento.