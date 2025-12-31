"Estoy enamorado": Kiko Rivera muestra a su nueva pareja en redes sociales

Kiko Rivera ha incendiado sus redes sociales gracias a una de sus últimas publicaciones donde mostraba a su nueva pareja, acompañando su primera imagen juntos de un mensaje bastante enternecedor.

"No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad", comenzaba Kiko Rivera en un mensaje que ha generado todo tipo de reacciones en los fans.

Y es que la imagen en la que aparece besando la mejilla de su nueva pareja en un selfie que quedará para el recuerdo no ha dejado indiferente a nadie que quisiera que Kiko encontrase de nuevo el amor.

De esta manera, el DJ dejaba claro con la publicación que se encuentra completamente enamorado de ella, por lo que se presupone que acaban de iniciar una relación de carácter estable.

"Un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico", esas era las palabras que Kiko Rivera elegía para describir qué le fascina de su nueva pareja.

Por otro lado, el DJ ha anunciado la decisión mutua de no esconder su relación, por mucho revuelo mediático que pueda causar; cosa a la que él ya está más que acostumbrado.

Un vínculo que se ha construido cuatro meses después de romper su relación con Irene Morales este mismo verano, añadiendo que esta nueva etapa está llena de "paz".

Como no podía ser de otra manera, los comentarios de la publicación se han llenado de elogios hacia la pareja y felicitaciones a Kiko Rivera por haber conseguido rehacer su vida amorosa nuevamente.