ECONOMÍA

El empresario Sergi Benet desvela el elevado coste real de un sueldo en España

Sergi Benet ha mostrado en redes sociales una cifra sorprendente sobre los costes laborales en España.

Sergi Benet

Sergi Benet

Álex Pareja

Álex Pareja

El empresario Sergi Benet ha revelado en su perfil de X la sorprendente cifra sobre los costes laborales en España: para que un trabajador perciba un sueldo neto de 2.500 euros, la empresa tiene que pagar casi el doble, en concreto, cerca de 5.000 euros.

Este dato refleja la carga fiscal a la que se enfrentan tanto los empleadores como los trabajadores en España, en un contexto económico marcado por la inflación y la estancación salarial.

Los costes laborales en España

Benet, con doce años de experiencia pagando nóminas, expresa su asombro ante esta situación que genera frustración no solo en los empresarios, sino también entre los propios empleados. Su publicación, acompañada de una fotografía que prueba estos números, ha originado reacciones variadas de los usuarios en redes sociales.

Entre los comentarios encontramos de todo: muchos defienden que sea el trabajador quien decida cuánto pagar en impuestos, proponiendo que la totalidad del dinero se le ingrese a él y sea él quien luego abone al Estado.

La conversación en redes también refleja críticas hacia el Estado, al que algunos culpan de imponer una carga impositiva que casi consume la mitad del sueldo que recibe el trabajador, mientras definen a los empresarios como víctimas de esta fiscalidad elevada.

Este debate pone en evidencia el descontento generalizado que existe respecto a la estructura de costes laborales y la presión impositiva en España, un tema crucial para el futuro económico del país.

El impacto de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre los sueldos en España no solo afecta a los empresarios y trabajadores, sino que también tiene implicaciones más amplias para la economía y el mercado laboral.

Cuando una empresa debe pagar casi el doble de lo que finalmente recibe un empleado, esa carga adicional puede limitar la creación de empleo y la capacidad de los negocios para invertir y crecer. Este fenómeno contribuye a la dificultad para ajustar sueldos en línea con la inflación y las necesidades reales de las familias, generando un círculo vicioso de estancamiento salarial y aumento del coste laboral.

