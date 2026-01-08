Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trabajo

El empresario Ricardo Gil lo tiene claro: El problema de la hostelería son los sueldos bajos y los horarios abusivos

No es que la gente no quiera trabajar, asegura el empresario, es que las condiciones son malas

Un empresario valora lo que quieren los trabajadores en hostelería.

Cristian Miguel Villa

La hostelería es uno de los mercados laborales con más tradición y activos en España, lógico considerando lo bien que funcionan propuestas tales como el ocio y el turismo. No obstante, cada vez son menos los que se quieren dedicar a dicha profesión.

El problema no son los trabajadores, sino los empleadores

Ricardo Gil, un empresario con conocimiento del mercado de la hostelería, tiene claro que el problema no se encuentra en los propios trabajadores. Según Gil, el problema radica en las pésimas condiciones que ofrece la hostelería actualmente.

El empresario señala que aspectos como la organización de los turnos de los trabajadores, la capacidad de pasar un debido tiempo en familia, el ambiente que se genere en el trabajo y sobre todo la consideración de los derechos básicos juega todo ello un papel clave.

20/04/2022 Un camarero limpia una copa de vino el día en que ha entrado en vigor el decreto que pone fin al uso de la mascarilla en la mayoría de interiores, en el restaurante 'Estando contigo', a 20 de abril de 2022, en Madrid (España). Desde hoy, 20 de abril de 2022, el uso de mascarillas en bares y restaurantes y en la gran mayoría de interiores deja de ser obligatorio tras 699 días de la normativa aprobada por el Gobierno que obligaba a utilizar esta protección. ECONOMIA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Un camarero limpia una copa de vino. / Alejandro Martínez Vélez - Eur / Europa Press

De tal forma, Ricardo realiza un claro llamamiento a aquellos que están al frente de la hostelería: es necesario ofrecer a los trabajadores buenas condiciones económicas, pero también unas que permitan alcanzar un buen equilibrio entre la vida profesional y la personal.

Similarmente, apunta que un buen empresario también debe saber gestionar la flexibilidad horaria de sus trabajadores. Y de igual forma señala que 'detalles' como reconocer el esfuerzo de un empleado o ser claro en cuanto a su posibilidad de crecimiento dentro de la empresa ayudan mucho a gestionar la moral.

Un camarero recoje una mesa en un bar en España.

Un camarero recoje una mesa en un bar en España. / Eduardo Parra / Europa Press

Ante el discurso de que el problema se encuentra en que los trabajadores hoy en día son vagos, Ricardo Gil propone una lectura completamente distinta. En su caso, posicionándose claramente del lado de los empleados.

La realidad es que por mucho que antaño ciertas prácticas abusivas estuvieran a la orden del día en el mundo de la hostelería, con todo el avance del mundo laboral de estas últimas décadas a día de hoy son ideas imposibles de sostener.

TEMAS

