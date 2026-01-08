Trabajo
El empresario Ricardo Gil lo tiene claro: El problema de la hostelería son los sueldos bajos y los horarios abusivos
No es que la gente no quiera trabajar, asegura el empresario, es que las condiciones son malas
La hostelería es uno de los mercados laborales con más tradición y activos en España, lógico considerando lo bien que funcionan propuestas tales como el ocio y el turismo. No obstante, cada vez son menos los que se quieren dedicar a dicha profesión.
El problema no son los trabajadores, sino los empleadores
Ricardo Gil, un empresario con conocimiento del mercado de la hostelería, tiene claro que el problema no se encuentra en los propios trabajadores. Según Gil, el problema radica en las pésimas condiciones que ofrece la hostelería actualmente.
El empresario señala que aspectos como la organización de los turnos de los trabajadores, la capacidad de pasar un debido tiempo en familia, el ambiente que se genere en el trabajo y sobre todo la consideración de los derechos básicos juega todo ello un papel clave.
De tal forma, Ricardo realiza un claro llamamiento a aquellos que están al frente de la hostelería: es necesario ofrecer a los trabajadores buenas condiciones económicas, pero también unas que permitan alcanzar un buen equilibrio entre la vida profesional y la personal.
Similarmente, apunta que un buen empresario también debe saber gestionar la flexibilidad horaria de sus trabajadores. Y de igual forma señala que 'detalles' como reconocer el esfuerzo de un empleado o ser claro en cuanto a su posibilidad de crecimiento dentro de la empresa ayudan mucho a gestionar la moral.
Ante el discurso de que el problema se encuentra en que los trabajadores hoy en día son vagos, Ricardo Gil propone una lectura completamente distinta. En su caso, posicionándose claramente del lado de los empleados.
La realidad es que por mucho que antaño ciertas prácticas abusivas estuvieran a la orden del día en el mundo de la hostelería, con todo el avance del mundo laboral de estas últimas décadas a día de hoy son ideas imposibles de sostener.
- Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
- Kevin Keegan, exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años
- El curioso mensaje de la madre de Malcolm a João Cancelo antes de su regreso al Barça
- Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta
- Última hora de Sara Carbonero: Intervenida de urgencia y reposo en la UCI en las Canarias
- El contundente mensaje de Carlos Baute a Donald Trump tras capturar a Maduro
- Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026
- Trump se mofa de las atletas trans y las mujeres deportistas: 'Dejan caer las cosas y salen del escenario llorando