El empresario multimillonario José Elías critica el modelo económico de España: "No tiene sentido"

José Elías es una de las figuras más influyentes de la economía española, un multimillonario dueño de empresas de éxito como Audax Renovables y La Sirena. Es por ello que muchos escuchan atentamente sus palabras, como la reciente crítica hacia el modelo económico de España.

El problema de la economía española, según José Elías

Según lo que expone el multimillonario, no tiene sentido alguno que en pleno siglo XXI, un país del calibre de España haga que su economía dependa de mercados como la producción de cerdos o el turismo.

Pero la principal crítica de José Elías no va dirigida a los mercados en cuestión, sino a las malas decisiones que se han tomado en España durante estos últimos años. El empresario asegura así que España ha perdido una importante parte de su industria y tecnología.

El dueño de La Sirena y Audax Renovables indica que, con el tiempo, se han acabado vendiendo demasiadas grandes fábricas nacionales. Esto provoca que a día de hoy en España se acepten toda clase de proposiciones del extranjero ante la falta de una fuerza tecnológica propia.

¿Y a dónde nos lleva esto? Pues a que, como apunta José Elías, España dependa demasiado de fuerzas externas. Ahí radica la crítica del multimillonario: que España no cuente con un motor tecnológico propio a pesar de que contaba con los recursos para ello.

El propietario de La Sirena considera que en España se ha apostado demasiado por sectores de bajo valor y de modelo tradicional. Sin apostar por la innovación tecnológica, Elías advierte de que a nivel nacional nos quedamos sin referencia alguna.

Es decir, la crítica de José Elías no va tanto hacia los mercados en sí, sino en cuanto a la decisión de que la economía española se haya acabado apoyando en exceso en unas industrias que no poseen el potencial para convertir a España en el pilar económico que podría ser.

¿Qué opinas de las palabras de José Elías? ¿Crees que está acertado en cuanto a la lectura de la economía española o consideras que dado los atractivos de España es adecuado que aspectos como el turismo sean un foco central de riqueza?