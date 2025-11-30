El empresario José Elías asegura que un "gran partido político" le pidió ayuda para solventar el problema de la vivienda

Tanto expertos en la materia como la propia población española coinciden en que uno de los principales problemas del país radica en la vivienda, cuyos altos precios, alta demanda y baja oferta han creado una situación preocupante entre todos los estratos de la sociedad.

Para todos los partidos políticos, atender este asunto se muestra de vital importancia, tanto que José Elías, el popular empresario que tiene empresas como Audax Renovables y La Sirena a su propiedad, asegura que uno de los más grandes de la nación le contactó para ayudarles.

Específicamente, el multimillonario declaró en una reciente entrevista lo siguiente: "A mí me ha llegado a llamar a un gran partido político de España para decirme que les explicara cómo arreglar el problema".

"Yo construyo aproximadamente unas 300 viviendas de VPO al año. Yo arreglaría el problema de la vivienda de este país en cuarto de hora, veinte minutos", explica en función de la problemática tratada.

"Las viviendas se venden por lo que el banco es capaz de financiarte, ni siquiera por lo que vale la vivienda, sino por la cuota que te queda. Si la cuota que te queda eres capaz de pagarla, pues cómprate la vivienda, no hay más", prosigue.

Pese a ello, José Elías detalla que, cuando entiendes qué es lo que hace que alguien sea financiable o no, por lo que pueda adquirir una vivienda que oscile entre 200.000 y 400.000 euros, "el problema se arregla".

En cualquier caso, a pesar de que considere tener la solución al problema de la vivienda, al empresario aún le sorprende que una agrupación partidista de España se haya visto en la necesidad de solicitar sus servicios para un tema de tanta delicadeza.

"Me estás tomando el pelo, o sea, porque no puede ser. 'Claro, es que te hemos escuchado en las redes sociales' y yo no entiendo nada, de verdad", sentencia.