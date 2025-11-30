Vivienda
El empresario José Elías asegura que un "gran partido político" le pidió ayuda para solventar el problema de la vivienda
De acuerdo con el multimillonario, está en la capacidad de proponer una solución a la coyuntura en "veinte minutos"
Tanto expertos en la materia como la propia población española coinciden en que uno de los principales problemas del país radica en la vivienda, cuyos altos precios, alta demanda y baja oferta han creado una situación preocupante entre todos los estratos de la sociedad.
Para todos los partidos políticos, atender este asunto se muestra de vital importancia, tanto que José Elías, el popular empresario que tiene empresas como Audax Renovables y La Sirena a su propiedad, asegura que uno de los más grandes de la nación le contactó para ayudarles.
Específicamente, el multimillonario declaró en una reciente entrevista lo siguiente: "A mí me ha llegado a llamar a un gran partido político de España para decirme que les explicara cómo arreglar el problema".
"Yo construyo aproximadamente unas 300 viviendas de VPO al año. Yo arreglaría el problema de la vivienda de este país en cuarto de hora, veinte minutos", explica en función de la problemática tratada.
"Las viviendas se venden por lo que el banco es capaz de financiarte, ni siquiera por lo que vale la vivienda, sino por la cuota que te queda. Si la cuota que te queda eres capaz de pagarla, pues cómprate la vivienda, no hay más", prosigue.
Pese a ello, José Elías detalla que, cuando entiendes qué es lo que hace que alguien sea financiable o no, por lo que pueda adquirir una vivienda que oscile entre 200.000 y 400.000 euros, "el problema se arregla".
En cualquier caso, a pesar de que considere tener la solución al problema de la vivienda, al empresario aún le sorprende que una agrupación partidista de España se haya visto en la necesidad de solicitar sus servicios para un tema de tanta delicadeza.
"Me estás tomando el pelo, o sea, porque no puede ser. 'Claro, es que te hemos escuchado en las redes sociales' y yo no entiendo nada, de verdad", sentencia.
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este final de mes e inicio de diciembre: 'Esperamos la llegada de...
- Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: 'Las vacaciones anuales no serán inferiores a treinta días naturales
- El 'intercambio de parejas' entre Éder Militao y Leo Pereira: 'Hemos decidido terminar y creemos que fue lo mejor
- Los chollos más buscados: estas son las ofertas más vendidas en el Black Friday 2025
- Wayne Rooney, sobre su dieta basada en comida rápida: 'Tuve que alimentarme de patatas fritas y fideos con curry
- Las fotos de Fernando Alonso y Melissa Jiménez: Navidades juntos y en familia para confirmar su sólido amor
- Un abogado laboralista explica si se puede estudiar oposiciones durante una baja laboral y bajo qué condiciones
- Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul