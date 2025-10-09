SOCIEDAD
Un empresario español revela el secreto del éxito en China: "Nunca se conforman con lo que tienen"
"Si un chino puede ganar 5.000 euros al mes, no lo firma", admite
Adrián Díaz, un empresario español que lleva casi 20 años viviendo en China, ha explicado recientemente en una entrevista cómo es en realidad la mentalidad del pueblo chino y por qué el país ha conseguido triunfar a nivel económico: ambición sin límites, ahorro extremo y una visión del dinero muy diferente a la occidental.
"Si a un chino le propones ganar 5.000 euros al mes gratis el resto de su vida, no lo aceptaría", asegura Díaz en declaraciones en el podcast La Fórmula del Éxito con Uri Sabat. ¿El motivo? "Piensan que su potencial es mucho mayor. Quieren ser ricos, no vivir cómodamente".
El empresario trabaja como consultor de desarrollo de negocio para compañías chinas desde 2006 y señala que la mentalidad es la principal diferencia entre los chinos y los europeos:
"La riqueza para ellos es un escalón al que nunca llegan, porque cada vez que se acercan lo vuelven a alejar. Siempre quieren más", asegura Adrián.
Centrándose en el ahorro, destaca que China es la sociedad que más ahorra en todo el mundo: "de media, guardan aproximadamente el 50% de todo lo que ganan", aunque muchos muestran lujos en coches, móviles, relojes... El secreto de todo es que, "de puertas para adentro, son muy ahorradores".
Pese a ser uno de los países más poblados del mundo, Díaz advierte de un problema cada vez más visible: la falta de mano de obra. "He puesto en marcha varias empresas y no encuentro trabajadores. El desempleo prácticamente no existe", asegura.
Esta situación, unida al envejecimiento de la población, ha llevado al Gobierno chino a revertir su política del hijo único. Desde 2021, las familias pueden tener hasta tres hijos, un intento por frenar la crisis de natalidad que amenaza el futuro laboral del gigante asiático.
