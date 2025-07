Un empresario divide al hablar del mercado laboral: "La gente no quiere trabajar, porque trabajo hay"

La situación laboral en España está marcada por la inseguridad y los sueldo bajos. Hoy en día, el hecho de tener un trabajo no asegura tener la capacidad económica necesaria para poder vivir de forma independiente, una situación que se agrava entre los jóvenes y las familias en situación de riesgo.

En una realidad tan distópica, declaraciones como las del CEO de la empresa tecnológica Abast, Marc Urgell, levantan ampollas a más de uno que no está de acuerdo con su visión de la situación, aunque era algo que ya era consciente antes de elucubrar, pues destacaba que su opinión se aleja de lo "políticamente correcto".

En una reciente intervención en el podcast 'SPICY4TUNA', el empresario comentaba que no es que no exista la posibilidad de trabajar, sino que los españoles no están dispuestos a ello: "La gente no quiere trabajar, y te lo digo con la mano en el corazón, porque trabajo hay", explicaba.

Uno de los conductores del espacio es el famoso creador de contenido Willyrex, conocido por toda una generación de jóvenes gracias a sus vídeos de videojuegos en el YouTube primigenio y que desde hace años reside en Andorra. Willy, que ya es padre de familia, apuntaba a que lo que puede que ocurra es que "no hay de lo suyo", en lugar de que simplemente la gente no quiere trabajar.

Sin embargo, Urgell replicaba e insistía en que el problema es estructural: "No, porque muchos trabajan en 'B'", apuntaba. En este sentido, quiso alejarse de los datos de desempleo oficiales que muestran las fuentes del Gobierno, pues "la gente trabaja en economía sumergida".

Así, criticaba, se consigue ganar dinero mientras se siguen cobrando las subvenciones de turno del Estado: "Hay gente que no trabaja porque prefiere cobrar del Estado, porque le sale más a cuenta, y hay quien trabaja en B y computa como parado", indicaba el empresario.

Según su experiencia, existe "gente que está cobrando el paro en 'B' y facturando con una LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada)", es decir, personas que se aprovechan de un sistema que muchos empresarios piden cambiar desde hace tiempo.

Otro de los problemas para Urgell son las expectativas de los jóvenes, que piensan que se harán de oro con poco esfuerzo: "No me creo que no hayas encontrado trabajo en dos años. Pero claro, si quieres un trabajo que sea teletrabajo, que ganes 2.000 'pavos' sin formación y experiencia, eso no existe, obviamente", denunciaba.

A este segmento de la sociedad informaba que deberían rebajar los humos, pues deben ser conscientes que para trabajar en uno de estos puestos soñados se requiere de un esfuerzo: "Tendrás que hacer prácticas y aprender. Si no lo haces, estarás con tus padres hasta los 35", aseguraba.