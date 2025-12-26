El empresario chino Sifu Shun, sobre trabajar para otros: "Prefiero emprender y dormir en la calle antes que trabajar para alguien"

El emprendimiento es una alternativa laboral que cada vez es mejor valorada en España, especialmente entre muchos jóvenes que buscan independencia y un propósito en sus vidas. Sin embargo, no todos están dispuestos a asumir los riesgos que implica emprender. Para Sifu Shun, empresario chino residente en España, el sacrificio no solo es parte del camino, sino una elección consciente.

En una entrevista reciente que ha concedido, Shun compartió su particular visión sobre el emprendimiento y la mentalidad que diferencia, siempre según su perspectiva, a los empresarios chinos del resto del mundo:

"Prefiero estar emprendiendo y dormir en la calle antes que trabajar para alguien", destaca el polémico empresario, defendiendo así una cultura basada el esfuerzo extremo y la resilencia.

Shun sostiene que, pese a la incertidumbre económica global y a la competencia creciente, el contexto actual ofrece grandes oportunidades laborales. Destaca el avance de grandes compañías chinas como Shein, TikTok o CapCut en Europa y asegura que los periodos de crisis son uno de los mejores momentos para emprender.

¿Y por qué ve que la crisis es una oportunidad? "En China decimos que dentro de la crisis siempre hay una posibilidad", explica el empresario, muy conocido por sus mensajes alentadores.

Este empresario chino también pone el foco en el ámbito digital y la importancia que tiene la marca personal: construir una identidad auténtica en redes sociales le ayudó a conectar con alumnos, proveedores y otros empresarios. Es decir, "una buena marca personal es mostrar quién eres de verdad, sin máscaras".

Otro punto clave de un discurso no exento de críticas es la relación con el trabajo y el descanso. A diferencia de lo que piensa la sociedad occidental, afirma que en la cultura china no hay una separación tan marcada: "aquí se piensa en que si no descansas eres esclavo, pero en otros países el esfuerzo continuo es una ventaja competitiva".

Estés de acuerdo o no con Sifu Shun, es cierto que China sigue despuntando en el mercado internacional con una cultura empresrial y laboral muy diferente a la occidental.