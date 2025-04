Un empresario chino cambia Madrid por Barcelona y da una explicación que no gustará a los catalanes: "Ayuso ha hecho mucho"

Madrid y Barcelona viven en una constante pugna en muchos sentidos. En el ámbito deportivo, esta temporada el conjunto de la capital de Catalunya está un paso por encima del de la española, aunque en otros aspectos, son muchos quienes prefieren la ciudad madrileña.

De hecho, según indican los índices de satisfacción de sus ciudadanos, Madrid supera con nota el aprobado en cuanto a servicios públicos (6,8), subiendo la nota respecto a la última encuesta de 2022. Así, en el cómputo general, los madrileños puntúan su ciudad con un 7,7.

Recientemente, ha hablado sobre el tema un empresario de origen chino que lleva más de 40 años en España, Johni Zhang, que ha cambiado Barcelona por Madrid. Lo ha explicado en una intervención en el pódcast de Shun Lin, que cuenta con más de 400 mil seguidores en Instagram.

Esta no es una decisión que hubiera tomado hace unos años, según comenta él mismo: "Antes yo prefería Barcelona", reflexiona. Sin embargo, Madrid ha vivido una transformación que le han hecho pasar por delante y "ha pasado de no tener turismo a duplicar a Barcelona".

Esta afirmación tan contundente, sin embargo, no es del todo cierta. Según los datos del INE del mes de enero de 2025, Catalunya recibió más de 1 millón de visitantes extranjeros, por los 704.000 de Madrid.

Si nos centramos únicamente en Barcelona, durante el 2024 la ciudad recibió 15,6 millones de turistas (tanto extranjeros, como nacionales), según el Observatori de Turisme; mientras que Madrid sumó 11,1 millones, según el Instituto Nacional de Estadística.

No obstante, Zhang explica que "no se puede comparar" a las dos ciudades, puesto que Barcelona no cuenta con las mismas facilidades para emprender, ni tampoco para los turistas: "Ha renovado todas las calles", comentaba entre otros factores que le hacen apostar por una urbe ante la otra. Lo cierto es que la capital de España superó su propio récord de turistas durante el 2024, con un 5,3% más que el año 2023, aunque lo que más destaca es el gasto, un 21% más que el año anterior.

En esto, cree el empresario chino, ha sido clave la figura de la presidenta de la Comunidad: "Ayuso ha hecho mucho", explica, sobre todo por el hecho de facilitar mucho los trámites y permisos en términos empresariales. "Ha abierto las puertas para que llegaran empresas extranjeras importantes", explica, como factor principal.

Por eso, Zhang recomienda a los catalanes que visiten la capital española para ver como se hace una evolución a mejor, así como a cualquier persona que quiera disfrutar de una capital europea.