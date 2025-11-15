La empresaria más rica de Andalucía, sobre los salarios: "Hay que hablar por qué se van los médicos y otros profesionales"

Los salarios son un tema álgido a nivel internacional, especialmente en aquellos contextos donde la población no los considera suficientes para poder satisfacer sus necesidades básicas, de manera que siempre surge en las discusiones sobre la estabilidad económica de las regiones.

El tópico resulta tan relevante en líneas generales que hasta Concha Yoldi, la empresaria con mayores riquezas de Andalucía, emitió una nueva opinión alusiva, criticando la escasez de sueldos competentes dentro de su comunidad autónoma.

"Hay que hablar del salario y por qué se van los médicos y otros profesionales. Solo hay 8.000 euros de diferencia entre el salario mínimo y un salario medio. Un médico no puede estar 10 años formándose para ganar solo 8.000 euros más al año que una persona sin formación", opinó la dueña de Persán este viernes en un foro llevado a cabo en Málaga.

Con un patrimonio estimado en 335 millones de euros (según Forbes), Yoldi suele participar en diversos eventos empresariales que abordan estas temáticas, en representación de una compañía que factura más de 860 millones de euros al año y cuenta con aproximadamente 3.400 empleados.

Dado su conocimiento cercano con el mercado de trabajo de Andalucía, señaló que "tenemos talento de sobra y somos un pueblo imaginativo y rápido", sin embargo, al mismo tiempo consideró que "nos falta formación".

Aun así, Yoldi asegura que la educación está siendo un factor fundamental en ayudar a revertir la situación, alabando el trabajo que se está haciendo en las universidades públicas y en el creciente número de universidades privadas que están surgiendo en la comunidad andaluza.

"Es fundamental que haya igualdad porque no se puede perder talento por dificultades económicas", sentenció, cerrando su participación en un tono optimista que permite entrever la preocupación que le supone su región.