La empresa puede reducir tu salario, pero el Estatuto de los Trabajadores advierte: solo bajo estas condiciones

El Estatuto de los Trabajadores cuenta con una normativa clara sobre lo que una empresa puede y no puede hacer en relación al trabajador, dado que recoge todo tipo de reglamentos encaminados a perfilar los derechos y deberes de estos últimos.

Y, precisamente, uno de los asuntos que más se aborda en el Estatuto de los Trabajadores tiene que ver con la nómina de los empleados y, sobre todo, qué límites no se deben traspasar con respecto a esta última.

De esta manera y al contrario de lo que mucha gente podría pensar, el Estatuto de los Trabajadores estipula que la empresa puede llevar a cabo una acción inusual sobre tu salario, la cual está relacionada con reducirlo.

No obstante, la entidad asegura que esta situación solo se puede producir a partir de una serie de circunstancias concretas pero, ¿de cuáles estaríamos hablando exactamente?

Pues bien; el principal argumento que ofrece el Estatuto de los Trabajadores al respecto consiste en que el salario solo se puede reducir ante causas objetivas dentro de la propia empresa.

Entre estas últimas, la normativa abarca los siguientes tipos: económicas, técnicas, organizativas y de producción, lo cual reduce bastante los márgenes de acción por parte de la empresa en este tipo de medidas.

En este mismo sentido, este tipo de acotaciones se hacen con el objetivo de que el empresario no reduzca el salario de sus trabajadores de tal forma que vulnere sus derechos en diferentes situaciones.

Ni por venganza, ni preferencia ni por deseo del propio empresario: la empresa solo podrá reducir el salario de un trabajador en caso de que pueda mostrar pruebas objetivas de que esto es absolutamente necesario para el correcto funcionamiento y futura supervivencia de la organización.