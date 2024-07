La empresa prohibió a este empleado teletrabajar y lo que hizo después ha sido un zasca en toda regla

Tras la pandemia la mayoría de las empresas implantaron el teletrabajo en sus oficinas. Durante meses de encierro se demostró que en la gran mayoría de oficinas podían realizarse las mismas tareas desde casa, con un equipo tecnológico, y así mejorar la calidad de vida del trabajador.

A un empleado del sector tecnológico su jefe decidió prohibirle las funciones de teletrabajo que había estado desarrollando durante años y su reacción fue digna de aplauso.

Tras la negativa de la empresa a trabajar desde casa, el empleado decidió eliminar de sus dispositivos todas las aplicaciones que permitían la comunicación con su trabajo, cumpliendo con la política de sus superiores de "no trabajar desde casa".

A pesar de haber cancelado el teletrabajo, sus jefes le escribían fuera del horario de oficina, pero tras eliminar el correo electrónico y teams decidió no estar nunca disponible tras el horario de oficina, cumpliendo a rajatabla con la política de no trabajar desde casa.

A través de una publicación en redes, el hombre explicó que trabajaba en el sector tecnológico y realizaba la mayor parte de su empleo de forma remota. El problema llegó el día que su superior intentó contactar con el fuera del horario laboral.

Cuando trataron de localizarle en horario personal y no laboral esto fue lo que ocurrió: "Mi jefe intentó llamarme por algo urgente anoche y no pudo localizarme. Me preguntó por qué no me había contactado y le expliqué lo que me habían dicho: no se me permite trabajar desde casa".

Simplemente cumplió con la normativa de la empresa. Una reacción que ha encantado a las redes por el ingenio del trabajador.