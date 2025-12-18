"La empresa no podrá elegir la fecha de las vacaciones": así es la advertencia del Estatuto de los Trabajadores

Hay muchos artículos dentro del Estatuto de los Trabajadores encaminados a defender los derechos de los trabajadores, pero hay otros que se suelen pasar por alto más de la cuenta, sobre todo, en etapas cercanas a las fiestas navideñas.

En este caso en concreto, estaríamos hablando de aquella situación en la que una empresa decide en qué días exactos sus trabajadores cogerán las vacaciones pero, ¿es esto algo sancionable?

Lo cierto es que el Estatuto de los Trabajadores cuenta con una normativa que es muy clara al respecto: bajo ningún caso, el empleador deberá obligar al empleado a cogerse las vacaciones en un momento concreto.

En cambio y según se recoge dentro del reglamento, esto es algo que debe surgir de una negociación entre ambos, permitiendo al trabajador establecer su preferencia con una propuesta inicial.

"Los días de vacaciones se fijarán de mutuo acuerdo", este es el enunciado más destacable del Estatuto de Trabajadores con el que se despejan todas las dudas que pudieran existir al respecto.

Algo que merece especial mención, dado que muchas empresas no suelen respetar estas normativas. Algo ante lo que el trabajador podría emitir una reclamación formal con el objetivo de que se tengan en cuenta sus derechos laborales.

En este mismo sentido, si el responsable del trabajador obliga a este último a elegir unos días del mes para coger vacaciones, estará cometiendo en una infracción que puede ser sancionada incluso por vía judicial.

Por esta misma razón, es muy importante que tanto empleador como empleado conozcan la normativa establecida en el Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de evitar sustos innecesarios dentro del entorno laboral.