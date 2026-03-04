Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTUALIDAD

Una empresa española lanza una bebida milenaria de frutos rojos baja en calorías

Kombucha Republik, con sede en Burgos, presenta su kombucha ecológica de Frutos Rojos, un producto que apuesta por ingredientes seleccionados y procesos honestos para diferenciarse en el mercado

La nueva bebida de frutos rojos

La nueva bebida de frutos rojos / Alba Garcia

David Boti

David Boti

Barcelona

En plena fiebre por lo natural, lo ecológico y lo que encaja en rutinas reales, Kombucha Republik mueve ficha con un lanzamiento que apunta directo al paladar más popular: frutos rojos.

La propuesta nace de una base clásica: fermentación natural de té verde y negro con SCOBY (la simbiosis de bacterias y levaduras que hace posible el proceso). A partir de ahí, fresas, arándanos y flor de hibisco ecológicos para redondear una bebida ligeramente burbujeante, refrescante y con un perfil suave y afrutado.

Esta bebida se presenta como baja en calorías: 17 kcal por 100 ml y 2,84 g de azúcares por 100 ml, una cifra que la sitúa lejos de la mayoría de refrescos tradicionales.

¿A qué sabe? “Suaves notas de fresas, flor de hibisco y arándanos” apoyadas en el punto refrescante del té fermentado. No necesita conservarse en frío para su almacenamiento, algo pensado para facilitar transporte y despensa. Eso sí, para disfrutarla como toca, la recomendación es clara: tomarla bien fría.

Así es la nueva bebiba de Kombucha Ecológica

Así es la nueva bebiba de Kombucha Ecológica / Alba Garcia

El lanzamiento se apoya en un argumento muy reconocible para el público que se mueve entre bienestar y gusto: los frutos rojos se asocian a su contenido en antioxidantes naturales y a un carácter “vibrante” que, en esta receta, aporta color, equilibrio y personalidad.

Kombucha Republik se define como una marca española de kombucha ecológica, elaborada mediante fermentación natural en su propia planta en Burgos, dentro de una empresa familiar con trayectoria en el sector y con una apuesta por ingredientes seleccionados y procesos honestos.

Natural, saludable, honesta, ecológica: cuatro palabras que resumen el posicionamiento. Y una conclusión sencilla: si la kombucha quiere dejar de ser moda para convertirse en hábito, necesita sabores como este.

Una empresa española lanza una bebida milenaria de frutos rojos baja en calorías

