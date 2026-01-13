Trabajo
¿Tu empresa puede despedirte si estás de baja? Esto dice el Estatuto de los Trabajadores
Revisamos el Estatuto de los Trabajadores para establecer si la baja médica protege del despido.
La baja médica no protege de forma absoluta contra el despido, ya que las empresas pueden extinguir el contrato si existen motivos legales distintos a la incapacidad temporal. Durante mucho tiempo se creyó que estar de baja impedía cualquier cese laboral, pero la normativa aclara que solo se prohíbe despedir exclusivamente por esa razón .
Qué establece la ley actual
Desde la reforma de la ley del Estatuto de los Trabajadores en febrero de 2020 mediante el Real Decreto-ley 4/2020, ya no se permite el despido objetivo solo por ausencias justificadas que superen ciertos umbrales. Sin embargo, el despido sigue siendo viable durante la baja si se justifican causas como económicas, técnicas, organizativas o productivas, siempre que no se relacione directamente con la enfermedad.
Las empresas cuentan con opciones legales para proceder al cese aun con el trabajador en baja, siempre que acrediten razones objetivas: reestructuraciones, ERE o cierres empresarias; despidos disciplinarios por faltas graves como indisciplina o disminución voluntaria del rendimiento. En esencia: Que la baja no sea el motivo real del despido.
La notificación debe detallar con precisión la causa concreta, evitando ambigüedades o referencias a la baja médica como tal. Si se detecta que el verdadero fin es penalizar la incapacidad, los tribunales pueden declarar el despido nulo, obligando a la readmisión.
Para los trabajadores que se encuentren en esta situación, lo recomendable es revisar la carta de despido con atención y consultar a un experto laboral, si resultara necesario. En España, el plazo de caducidad es estricto, por lo que la inacción puede suponer perder opciones de readmisión o indemnización.
En resumen, el Estatuto de los Trabajadores permite despidos durante una baja médica siempre que se justifiquen por causas objetivas, disciplinarias o de ineptitud, sin que la enfermedad sea el motivo directo, equilibrando así derechos laborales con las necesidades empresariales legítimas, según indican.
