La empresa Damm conmemora sus 150 años con una gala en el Liceu y una cena sorpresa en la Boquería

El Gran Teatre del Liceu ha sido testigo de la gala conmemorativa del 150 aniversario de la empresa Damm. El acto se ha sido una oda a la trayectoria de la compañía desde su fundación en Barcelona en 1876 hasta la actualidad. Más de 1.500 personas se han dado cita en el histórico teatro para homenajear una empresa que, a lo largo de un siglo y medio, ha sabido convertirse en un símbolo indisoluble de la identidad mediterránea. La música de las campañas Mediterráneamente de Estrella Damm ha servido de hilo conductor de la celebración.

El acto ha contado con la presencia de las principales autoridades de Catalunya, encabezadas por el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull; y el delegado del Gobierno de España en Catalunya, Carlos Prieto, acompañados por una nutrida representación del tejido empresarial, social, cultural y deportivo.

Presencia de decenas de personalidades

Este acto conmemorativo no solo ha contado con autoridades políticas y Rafa Yuste, presidente del Fútbol Club Barcelona; Mao Ye Wu, consejero del RCDE Espanyol ; el empresario Antoni Brufau o la cantante Lucrecia también han acudido a una gala que han presentado Silvia Abril y David Verdaguer. La ceremonia ha estado amenizada por Ramón Mirabet, el rapero Lexter y Maïa Vidal, que han cantado junto a la Orquestra Sinfónica 'Fantastic Life' antes del discurso del president de la Generalitat Salvador Illa.

Al evento también han asistido algunos de los 'chefs' más reconocidos de Catalunya, y la ceremonia ha contado con la presencia de los hermanos Ferran y Albert Adrià, Romain Fornell, Carme Ruscalleda, Paco Pérez, Nandu Jubany, Carles Gaig y Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, los tres nombres que dan vida a Disfrutar.

La Torre Glòries se convierte en una Estrella

Además, Ferran Adrià también ha grabado un vídeo de felicitaciones junto a Andrés Iniesta, Clara Segura y Luis Tosar, que se ha retransmitido en el evento de la empresa Damm. Uno de los momentos más destacados ha sido la actuación de Rigoberta Bandini, que ha interpretado 'Barcelona i jo', de Joan Manuel Serrat.

El acto, que ha estado plagado de originalidad y detalles divertidos, ha puesto el foco en la espectacular transformación empresarial del grupo que en los últimos 25 años ha pasado de una facturación de 200 millones a superar los 2.000 millones de euros, consolidándose como un referente internacional. La actriz Marta Flich ha sido la encargada de abordar la trayectoria económica de la empresa antes de convertir Torre Glòries en una Estrella Damm y, con un efecto de luces, simular que este reconocido edificio se llena de cerveza. Todos los asistentes han brindado en el interior del Liceu mientras ha sonado de fondo la icónica canción 'Summercat'.

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Una cena sorpresa en La Boqueria

Tras el despliegue de emociones en el Liceu, la celebración se ha trasladado al corazón gastronómico de la ciudad: el Mercado de la Boquería, que han iluminado de rojo para la ocasión. La cena, una sorpresa para la mayoría de invitados, ha permitido a los asistentes disfrutar de un homenaje al producto, a la gastronomía, y a los bares y restaurantes que forman parte de la identidad de la ciudad. La propuesta gastronómica de paradistas y restauradores del mercado ha ofrecido un recorrido por sabores del territorio, poniendo en valor la riqueza culinaria local y el vínculo de Damm con el producto y con quienes lo hacen posible. Desde clásicos como el fricandó, el bacalao 'a la llauna' o las albóndigas con sepia, hasta propuestas como el 'steak tartar', arroces de marisco o una cuidada selección de ostras, quesos y embutidos, la experiencia se ha completado con especialidades como la picaña a la brasa o elaboraciones de atún rojo, así como con un postre final firmado por Christian Escribà, elaborado en su obrador de la Rambla, muy cerca de la Boquería. Y todo ello acompañado con la extensa gama de cervezas de Damm que han estado presentes en los momentos más especiales de los barceloneses durante el último siglo y medio.