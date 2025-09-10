Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Un emprendedor chino critica la mentalidad negativa de los empresarios en España: "Nos enfocamos demasiado en los impuestos"

Sifu Shun apunta que en otros países no se enfocan tanto en los tributos aunque valora positivamente el sector empresarial español

Sifu Shun, emprendedor chino en España.

Pol Langa

Pol Langa

El sistema impositivo suele traer dolores de cabeza a muchos autónomos que critican que en España no se premia el emprendimiento sino que se castiga al que intenta sacara adelante un negocio por su cuenta.

Así lo confirma Sifu Shun, un joven de origen chino que crea contenido para sus redes sociales donde expone consejos para emprendedores y enseña casos prácticos de empresarios chinos de éxito o técnicas económicas de su país.

Comenta que la principal diferencia entre el empresario español y el extranjero es la mentalidad negativa: "En Suecia se paga hasta el 60% de impuestos, en Japón hasta el 35% y muchos están contentos con estos sistemas fiscales", comenta.

"Allí están encantados con la calidad de vida de emprender y conseguir ingresos, pero aquí nos enfocamos demasiado en los impuestos", apunta acerca de la forma de enfocar el pensamiento.

Shun cree que lo primero en lo que se debería centrar un emprendedor es en "facturar y ganar dinero, luego ya te preocuparás de los impuestos".

Según el joven, un cambio de visión hacia los aspectos positivos podría tener impacto futuro en el desarrollo del negocio, así que de lo contrario, "tener creencias limitantes luego no va a reconvertir de forma positiva en las acciones o en los negocios que vayas a montar".

Sin embargo, valora muy positivamente que en España el emprendedor tiene la posibilidad de desarrollarse a nivel empresarial y personal. Todo ello gracias a la presión fiscal existente en este país que "construye nuestro carácter y nuestra resiliencia".

Todo ello convierte a aquellos que invierten en un negocio en "un emprendedor mucho más eficaz" y asegura que desde aquí se pueden fortalecer las capacidades de análisis financiero y la educación en este campo.

