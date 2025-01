Una empleada desvela su rutina de trabajo en el McDonald's: "Al principio hay que..."

McDonald's es una de las franquicias de restaurantes de comida rápida más importantes a nivel mundial. A lo largo de los años, ha logrado expandirse por más de 100 países, contando actualmente con más de 36.000 restaurantes. Aunque su oferta ha evolucionado con el tiempo, sus principales productos siguen siendo las hamburguesas, las patatas fritas y las diversas opciones de menús.

Una trabajadora del McDonald's explicó en su cuenta de TikTok, @marialapsuss, su rutina de trabajo como encargada de una de las franquicias de España, pero no desvela en qué local está trabajando. La joven de 25 años comenta en sus vídeos algunas de las curiosidades sobre la empresa.

En el vídeo, que cuenta con más de 600 mil visitas, la empleada empezó afirmando que trabaja ocho horas en el McDonald's. Aparte, comentó que "lo primero que suelo hacer es ordenar un poco la zona de McAuto y levantar la persiana para qué entré un poco de luz natural".

Después de hacer un recorrido por todo el local para comprobar que todo esté bien, la joven señaló que "miro todas las fechas (de los productos) y me voy montando todas las planchas para que vayan cogiendo temperaturas y estén listas antes de abrir".

Por otro lado, admitió que "al principio hay que cogerle el truquillo (a las planchas), pero cuando se coge es muy fácil, ya que solamente tienes que meter el palito atrás y engancharle con las grapas". Además, indicó el funcionamiento de las planchas: "Cada brazo tiene cuatro grapas, pero nosotros tenemos dos tipos de máquina. Una de dos y otra de tres brazos".

Más tarde, la joven va al cuarto de baño a poner papel higiénico, debido a que no había suficiente en el establecimiento. Luego vuelve a la cocina para empezar a preparar algunos de los platos: "Hidraté la cebolla y con la lechuga me hice las ensaladas de la huerta y luego las ensaladas césar", afirmó. A continuación, rellena los botes de queso cheddar tanto para las patatas como para las hamburguesas 'Intense Cheddar'.

"A las 12:10 me fui a comer con mis compañeros", confesó a sus seguidores. Luego del descanso volvió a entrar para seguir con su jornada laboral y no mostró más hasta que acabó de trabajar, aproximadamente sobre las 16:00 horas. Para finalizar, siempre tiene la curiosidad de ver cuanto han vendido: "La verdad que no fue mal el día".