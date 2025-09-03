Cuándo empieza 'La Revuelta' con David Broncano en TVE

La temporada televisiva ya ha arrancado y las noches se espera que vuelvan a ser una auténtica batalla por la audiencia entre los dos principales programas en 'prime time'.

Por un lado, 'El Hormiguero' ya empezó este lunes 1 de septiembre y ha contado con invitados como Bertín Osborne o Joaquín y Susana Saborido.

Además, consiguió su mejor inicio de su historia con más de 4,8 millones de espectadores únicos (21,1% de 'share') en su primera noche y con más de 4,4 millones en la segunda (18,5%).

Por otra parte, 'La Revuelta' volverá el lunes 8 de septiembre con el equipo habitual y David Broncano como figura principal, aunque como es habitual durante toda la temporada, todavía no se sabe nada de los posibles invitados.

La temporada pasada empezó con un tú a tú entre los dos formatos, llegando el programa de RTVE a imponerse algunas noches al de Antena 3.

No obstante, con el paso de las semanas y las polémicas (recordemos el problema con la entrevista a Jorge Martín), fue Pablo Motos quien se impuso a su máximo rival.

A ello hay que añadirle que desde muchos sectores de la derecha española se criticó desde el primer momento el fichaje del jiennense por parte de la cadena pública y el presupuesto destinado.

Sin embargo, 'La Revuelta' ha sido galardonada con el Premio FesTVal 2025 gracias a su "cercanía al público joven y su visión fresca y actual".