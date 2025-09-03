Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Televisión

Cuándo empieza 'La Revuelta' con David Broncano en TVE

Este día empieza 'La Revuelta'.

Este día empieza 'La Revuelta'. / RTVE

Pol Langa

Pol Langa

La temporada televisiva ya ha arrancado y las noches se espera que vuelvan a ser una auténtica batalla por la audiencia entre los dos principales programas en 'prime time'.

Por un lado, 'El Hormiguero' ya empezó este lunes 1 de septiembre y ha contado con invitados como Bertín Osborne o Joaquín y Susana Saborido.

Además, consiguió su mejor inicio de su historia con más de 4,8 millones de espectadores únicos (21,1% de 'share') en su primera noche y con más de 4,4 millones en la segunda (18,5%).

Por otra parte, 'La Revuelta' volverá el lunes 8 de septiembre con el equipo habitual y David Broncano como figura principal, aunque como es habitual durante toda la temporada, todavía no se sabe nada de los posibles invitados.

La temporada pasada empezó con un tú a tú entre los dos formatos, llegando el programa de RTVE a imponerse algunas noches al de Antena 3.

No obstante, con el paso de las semanas y las polémicas (recordemos el problema con la entrevista a Jorge Martín), fue Pablo Motos quien se impuso a su máximo rival.

A ello hay que añadirle que desde muchos sectores de la derecha española se criticó desde el primer momento el fichaje del jiennense por parte de la cadena pública y el presupuesto destinado.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, 'La Revuelta' ha sido galardonada con el Premio FesTVal 2025 gracias a su "cercanía al público joven y su visión fresca y actual".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
  2. Cristóbal Soria destapa el motivo real de la nueva canción de Sergio Ramos: 'Está tieso
  3. Así es el radical cambio físico de Dwayne 'La Roca' Johnson y las redes alucinan: 'Es la mitad de lo que era
  4. Gabriel Rufián dicta sentencia sobre lo que ocurrió en la entrevista de Pedro Sánchez
  5. Un cerrajero alerta de la poca seguridad que ofrece este tipo de cerraduras muy habituales en España: 'Yo de vosotros cambiaría el bombín cuanto antes
  6. Sale a la luz la opinión de Isabel Pantoja sobre la expareja de Kiko Rivera
  7. El herido del accidente del derbi recibe el alta después de cuatro meses
  8. Ryanair 'trolea' a Sergio Ramos por su última canción 'Cibeles

Buenas noticias para las familias: así puedes ahorrar en el colegio de tus hijos

Buenas noticias para las familias: así puedes ahorrar en el colegio de tus hijos

Feijóo no asistirá a la apertura del año judicial por la imputación del fiscal general del Estado

Feijóo no asistirá a la apertura del año judicial por la imputación del fiscal general del Estado

Describen por primera vez las señales cerebrales asociadas al olvido de recuerdos desagradables

Describen por primera vez las señales cerebrales asociadas al olvido de recuerdos desagradables

Así reciben en Finlandia a los niños en su primer día de colegio: la experiencia de una española

Así reciben en Finlandia a los niños en su primer día de colegio: la experiencia de una española

Primer encuentro entre Felipe VI y García Ortiz tras saberse que el fiscal se sentará en el banquillo

Primer encuentro entre Felipe VI y García Ortiz tras saberse que el fiscal se sentará en el banquillo

Primer encuentro entre Felipe VI y García Ortiz tras saberse que el fiscal se sentará en el banquillo

Primer encuentro entre Felipe VI y García Ortiz tras saberse que el fiscal se sentará en el banquillo

El Vaticano sorprende al mundo: su moneda de 50€ gana el mayor premio internacional

El Vaticano sorprende al mundo: su moneda de 50€ gana el mayor premio internacional

Cuándo empieza 'La Revuelta' con David Broncano en TVE

Cuándo empieza 'La Revuelta' con David Broncano en TVE