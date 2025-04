Así empezó Jordi Sánchez en 'La que se avecina' como Antonio Recio

Hoy en día, es imposible imaginarnos 'La que se avecina' sin Jordi Sánchez, el actor que ha interpretado desde sus comienzos a Antonio Recio. Sin embargo, todo fue fruto de una coincidencia ya que Sánchez ha revelado cómo fue su primer contacto con los hermanos Caballero en el podcast Nude Project, y este se produjo en 'Aquí no hay quien viva'.

El proyecto que le ayudó a Jordi Sánchez a convertirse en un actor popular fue 'Plats bruts', una serie catalana de TV3 de la que era guionista y en la que interpretó a Josep Lopes. La mayoría de catalanes con cierta edad le recordarán.

Gracias a este papel, los hermanos Caballero le vieron y empezaron a contactar con él: "tenía unos datos de audiencia brutales e incluso nos dieron el Ondas. Me llamaron porque veían la serie para hacer de un cura que aparecía en 'Aquí no hay quien viva'".

Sin embargo, tiempo después empezaron a trabajar en 'La que se avecina' y fue entonces cuando le llamaron de nuevo, ya que ese cura que interpretó en 'Aquí no hay quien viva' era tan solo episódico.

Jordi Sánchez fue consciente desde el principio que el papel de Antonio Recio generaría polémica: "a ver qué me dicen y cómo lo puedo hacer para que no me den una hostia en la calle".

Sin embargo, a día de hoy Antonio Recio es el personaje más querido de 'La que se avecina' y no se nos ocurre otro intérprete que pudiera haberlo interpretado durante estas 16 temporadas que lleva en emisión la mítica comedia.

El equipo de la serie está inmerso en nuevos episodios que no tardarán mucho en estrenarse, primero en Amazon Prime Video, y después en Telecinco.

Aunque muchos daban por cancelada 'La que se avecina', la serie ha renovado y tiene un prometedor futuro por delante.