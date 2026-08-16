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Sociedad

El emotivo mensaje de Iñaki Williams (32 años), futbolista del Athletic Club, a las familias migrantes: "Que sus futuros hijos puedan vivir lo que tú has vivido"

El capitán del Athletic celebra el Mundial conquistado por su hermano y reivindica la historia de sus padres, que emigraron desde Ghana en busca de un futuro mejor

Nico e Iñaki Williams, en el Athletic

Nico e Iñaki Williams, en el Athletic / Quique Garcia

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Claudio Torres

El regreso de la selección española a Madrid tras conquistar el Mundial ha dejado numerosas imágenes de celebración y reconocimiento, pero también momentos especialmente emotivos en el entorno de los jugadores. Uno de ellos lo ha protagonizado Iñaki Williams, que ha querido dedicar unas palabras públicas a su hermano pequeño, Nico, después de que este se proclamara campeón del mundo con España.

Iñaki Williams disputó el Mundial con Ghana, país de origen de sus padres. La selección africana no pudo avanzar hasta las últimas rondas y terminó eliminada en los dieciseisavos de final. Nico, en cambio, completó el torneo con España y terminó levantando el trofeo de campeón del mundo, un logro que su hermano quiso reivindicar más allá de la dimensión puramente deportiva.

Nico e Iñaki Williams en Mestalla

Nico e Iñaki Williams en Mestalla / Ana Escobar

"Hermano, has ganado el Mundial. Has hecho historia", comenzó Iñaki en el mensaje publicado en redes sociales. Sin embargo, el capitán del Athletic quiso dejar claro que el significado de la hazaña va mucho más allá de una medalla o de un título internacional.

La historia de la familia Williams tiene un importante componente migratorio. Sus padres abandonaron Ghana en busca de un futuro mejor y sus hijos terminaron convirtiéndose en futbolistas profesionales de primer nivel. Para Iñaki, que Nico haya llegado hasta lo más alto representa también un motivo de orgullo para muchas otras familias que han recorrido un camino similar.

"Has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún día puedan vivir lo que tú has vivido", escribió el delantero. Con estas palabras, Iñaki sitúa el éxito de Nico dentro de una historia mucho más amplia, vinculada al esfuerzo de quienes abandonan su país de origen para buscar nuevas oportunidades.

El mensaje también pone el foco en la relación de esta historia con España. Iñaki considera que el éxito de su hermano permite que muchos españoles conozcan y empatizen con una experiencia que, según explica, comparten numerosas familias. "Millones de españoles empatizan con nuestra historia, que no es solo la nuestra, sino la de todas las personas que dejan todo atrás por un futuro mejor", señaló.

En ese sentido, el futbolista del Athletic destaca el esfuerzo realizado por sus padres y la trayectoria seguida posteriormente por sus hijos. La llegada de Nico a la cima del fútbol mundial se convierte así en una especie de culminación de ese proceso familiar, después de años de trabajo y sacrificio.

Iñaki Williams, en una acción del duelo contra la Real Sociedad

Iñaki Williams, en una acción del duelo contra la Real Sociedad / Javier Etxezarreta

También resulta especialmente simbólico que los dos hermanos hayan participado en el mismo Mundial defendiendo a selecciones diferentes. Iñaki representó a Ghana, mientras que Nico eligió España y terminó convirtiéndose en campeón del mundo. Dos caminos distintos para dos hermanos que comparten la misma historia familiar.

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Iñaki cerró su mensaje con unas palabras que resumen el orgullo personal que siente por su hermano: "Hoy el mundo te ha conocido más si cabe y has puesto nuestro apellido en el infinito, por los siglos de los siglos. Te admiro. Te amo. Campeón del mundo". Un reconocimiento que convierte el triunfo de Nico en algo que, para la familia Williams, trasciende por completo el terreno deportivo.

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