El emotivo mensaje del hijo de Neymar a su padre tras el llanto: "Siempre estaré contigo..."

Hay noches duras en el mundo del fútbol. Derrotas que escuecen y que marcan una carrera deportiva. Neymar JR, actual jugador del Santos brasileño, vivió una de las situaciones más difíciles en su etapa como futbolista. El ex azulgrana, a sus 33 años, ha vivido muchos momentos en su carrera deportiva, como el rodillazo de Zúñiga (que casi lo deja en silla de ruedas) o su recaída en el Mundial del 22, cuando se lesionó ante Serbia y admitió que fue uno de los momentos "más difíciles" de su carrera, ante la incertidumbre de no saber cuándo podrá volver a jugar en la Copa del Mundo.

Tras abandonar la Liga Árabe y regresar a su tierra natal, en el equipo que se dio a conocer, Neymar vivió una dura derrota ante Vasco de Gama (Santos es decimoquinto clasificado y Vasco decimosexto). El 'Peixe' perdió por 0-6 en liga, en casa. La afición le recriminó a los jugadores el resultado y el técnico Cleber Xavier fue destituido.

Neymar, muy tocado

A nadie le sentó bien, y menos a Neymar. Tras el silbido del árbitro, Neymar abandonó el terreno de juego entre lágrimas, mirando al suelo y desconsolado por la imagen mostrada de su equipo sobre el verde. Hacía tiempo que no veíamos al brasileño tan roto.

Al finalizar el encuentro, subió una publicación al Instagram, en el que decía "Santos no merece esto".

La 'storie' de Neymar tras perder por 0-6 ante Vasco de Gama / SPORT.es

Pero no acabó aquí. Posteriormente, cuando Neymar abandonaba las instalaciones del terreno de juego para ir a casa, recibió un mensaje inesperado. Era de Lucca, su hijo, que quiso arroparle tras el momento complicado que estaba viviendo su padre. 'Ney', lo hizo público. "Buenas noches, papá. Sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie está a tu lado, sabes que siempre estaré aquí para ti. Eres más que un excelente padre; eres un ídolo, eres mi inspiración, e incluso en los días que llores, quiero que sepas que te quiero mucho. Tenlo siempre presente. Recuerda que tu familia está aquí para apoyarte y ayudarte en todo, ya sea difícil o bueno. Eres MI papá, y siempre sabes que estoy aquí para ti. Ahora quiero que mantengas la frente en alto y les pidas ayuda como siempre lo has hecho y lo harás. Eres increíble. Te quiero desde el fondo de mi corazón", empezaba diciendo Lucca.

"Y nunca renuncies a tu mayor sueño por personas que ni siquiera te conocen o saben quién eres, porque eres capaz. No uses la derrota de hoy como un fracaso; al contrario, úsala como motivación para ser siempre mejor que ayer. Nunca lo olvides, ERES GENIAL. VE A POR ELLOS", decía.

Cubriendo su rostro con su camiseta antes de abandonar el campo, fue después, en sus declaraciones ante los medios, cuando expresó su impotencia y se disculpó ante la afición.

“Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", dijo, describiendo esta derrota como “una mierda y una vergüenza”, concluía.