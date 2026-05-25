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Las emotivas palabras de Pep Guardiola a su padre Valentí (94 años): "Vamos a hacer un pequeño 'break'"
El entrenador del Manchester City se acordó de su progenitor en el día de su despedida
Ayer fue un día triste para el fútbol inglés: Pep Guardiola dirigió su último partido como entrenador del Manchester City. El pasado viernes, el técnico de Santpedor anunció que se iba del club inglés, a pesar de tener contrato en vigor hasta 2027. El catalán cree que es la mejor opción para ambas partes y ya piensa en cuál será su próximo objetivo, aunque no descarta estar un año sabático.
Guardiola sumó su décima temporada en el equipo 'citizen', donde ha conseguido lograr un total de 20 títulos. El entrenador del City ha ganado en total: seis ligas, tres copas, cinco Copas de la Liga, tres Supercopas de Inglaterra, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Champions League.
No ha sido una temporada sencilla para el conjunto 'citizen', especialmente tras la debacle en la Champions League ante el Real Madrid y dejar escapar la Premier League. Sin embargo, los de Guardiola se han alzado con la Carabao Cup y la EFL Cup.
El desgaste es uno de los principales motivos por los que Guardiola ha decidido poner punto final a su trayectoria en el club, aunque ya anunció que seguirá vinculado a la entidad como representante.
Después del partido en el Etihad Stadium, donde el conjunto inglés perdió ante el Aston Villa, equipo dirigido por Unai Emery, Guardiola recibió un homenaje por todo lo alto tras hacer historia en el equipo inglés.
En un momento dado, Guardiola cogió el micrófono y se dirigió a la afición 'citizen', aunque antes quiso decir: "Vamos a hacer un pequeño 'break', porque ayer llegó mi padre, de 94 años, a Manchester".
Al instante, el público se puso a aplaudir, pero él, con las manos, indicó que no hacía falta, ya que el protagonista del día era su hijo.
Además, el entrenador de Santpedor se acordó de su madre y de toda su familia, y aseguró que podrán contemplar a Guardiola desde ahí arriba y que él también lo hará.
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