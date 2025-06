La emotiva historia de Jesús en First Dates, mudo y abierto a conocer: "Fui a urgencias y nadie me entendía, ni en Hacienda"

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

Durante la entrevista, una de las parejas más emotivas fue la formada por Jesús y Víctor. Jesús, de 39 años, es mudo y lleva cinco años soltero. Con una mirada sincera y palabras expresadas en lengua de signos, contó que se siente preparado para conocer a alguien especial. “Hace 5 años que estoy soltero y siento que estoy preparado para conocer a otras personas”, explicó. Al encontrarse con Víctor, no pudo ocultar su entusiasmo: “Me parece muy guapo, físicamente está muy bien”, decía.

Lo que hizo aún más especial este encuentro fue que Víctor, de 26 años, conocía el lenguaje de signos, lo que permitió una comunicación fluida entre ambos desde el principio. Víctor se mostró cercano, natural y con ganas de conocer a Jesús más allá de las palabras. Confesó que acababa de mudarse a Madrid por trabajo y que, entre otras cosas, practica Pole Dance. Entre risas, admitió que no entiende nada de pádel, pero que si Jesús le quiere enseñar, encantado.

Durante la cita, Jesús también aprovechó para visibilizar la falta de accesibilidad para personas sordas en los servicios públicos. Contó una experiencia dura: “Un día fui a urgencias y nadie me podía atender porque no me entendían. Lo tienes que pedir con dos días de antelación. Tampoco en Hacienda se puede”. Fue un momento de reflexión que tocó a muchos, mostrando la importancia de la inclusión y la empatía.

Al final de la cita, sus opiniones tomaron caminos distintos. Jesús fue muy honesto y dijo que no tendría una segunda cita, ya que sentía que Víctor era demasiado joven para él. “Si tuviera 39 como yo, me hubiera enamorado”, confesó con una mezcla de ternura y resignación. Por su parte, Víctor expresó con entusiasmo que sí le gustaría volver a verlo: “Lo he entendido muy bien, tendría una segunda cita con él”.

Otra cita que llamó la atención fue la de una chica de Bilbao, que buscaba a alguien divertido, atrevido y con buen rollo. “Bad Gyal es mi cantante favorita, pero no soy como ella. Se me da fatal cantar y perrear”, dijo entre risas. Dejó claro que no busca un “gymbro”, sino alguien con conversación y ganas de pasarlo bien.

Su cita fue con Ángel, de 27 años, que trabaja en un almacén y tiene un pasado algo rebelde: “Era un pieza. Empecé la carrera de ingeniería, pero nunca la acabé”. A pesar de eso, la química fue evidente. Ambos terminaron la cita con ganas de seguir conociéndose. “Podríamos irnos a tomar algo por ahí”, propuso él. “Podríamos tomar una piña colada… con reggaetón”, respondió ella, cerrando la velada con una sonrisa cómplice.