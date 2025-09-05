La emotiva despedida de Penélope Cruz a Giorgio Armani tras su muerte

El mundo de la moda llora la pérdida de Giorgio Armani, quien ha muerto este jueves 4 de septiembre a la edad de 91 años tras luchar contra los problemas de salud que venía padeciendo desde hace algunos meses. El diseñador, uno de los más importantes de todos los tiempos, no pudo asistir a los últimos desfiles a los que había sido invitado.

Además del mundo de la moda, muchas de las personas que han vestido sus creaciones también han aprovechado la ocasión para escribir mensajes muy cariñosos hacia la figura de Armani, como ha hecho Penélope Cruz.

La actriz española, una de las más conocidas en todo el mundo, es también uno de los rostros que más ha vestido Giorgio Armani. Una relación personal muy estrecha que ha dejado devastada a Penélope Cruz.

A través de su perfil en Instagram, la española ha publicado un emotivo mensaje que no ha pasado desapercibido: "maestro, lo hiciste a tu manera y quizás por eso eres tan querido por tanta gente", comienza escribiendo.

Penélope Cruz era una muy buena amiga del diseñador, completando el escrito de esta forma: "es un gran honor para mí haber podido pasar tiempo contigo. Tu generosidad y amabilidad me han conmovido profundamente y siempre estarás en mi corazón. Te deseo mucha libertad y felicidad".

Al mensaje le ha acompañado una galería de imágenes en la que podemos ver a la actriz y al diseñador italiano compartir muchos momentos, incluyendo alguna que otra alfombra roja y reportajes para revistas de moda.

En poco más de 15 horas, la publicación suma más de 110.000 likes y decenas de comentarios, muchos de ellos escritos por amigos y conocidos de Penélope Cruz. Corazones rojos y negros en símbolo de luto han inundado este mensaje que ha sido escrito desde lo más profundo del corazón de la intérprete.