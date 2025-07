La emotiva despedida de Pablo Motos en el Hormiguero: "Lo más inteligente es saber marcharse a tiempo”

Para poner el broche de oro a la temporada en El Hormiguero, Pablo Motos, después de recibir en plató a Carmen Machi, se despidió con un emotivo mensaje. El presentador se dirigió a la audiencia hablando sobre la importancia de las palabras, antes de cerrar el telón.

Un mensaje que es habitual en las despedidas importantes del programa de Antena 3. El equipo del programa tendrá dos meses para descansar y preparar novedades con las que seguir sorprendiendo a la audiencia antes de un regreso que se certificará el 1 de septiembre.

Más que un mensaje

Antes de empezar el monólogo, Pablo Motos dejó una curiosa anécdota sobre estos mensajes que envía a la audiencia. Y es que el presentador afirmó que la frase que más impacto ha tenido, con gente que incluso había dejado a su pareja o abandonado su trabajo, es la de saber marcharse a tiempo.

Lo más inteligente que se puede hacer en esta vida es saber marcharse a tiempo de cualquier lugar, persona o cosa que nos amarga, nos corta las alas y no nos deja vivir”, comenzó. “Me ha pasado unas diez veces”, añadió.

A raíz de esa reflexión, Pablo ha querido hacer especial hincapié en la importancia de las palabras, ya que pueden enamorar o destruir. "Las palabras pueden hacer que tu mente se llene de mentiras. Pueden hacer que te rindas o que, cuando estás a punto de tirar la toalla, una palabra amable te puede salvar el día. Una sola frase es más que suficiente para acabar con la felicidad. Cuando te deprimes, usas palabras contra ti. Con las palabras puedes hacer una persona exitosa o destruir su confianza. Una simple elección de las palabras hará que alguien te acepte o te rechace. Tu boca puede escupir veneno o reparar un alma rota”, continuó, sin dejar de mirar a la cámara.

Agradecido a su audiencia

Las palabras cambian realidades para Motos. Tanto que, si no existieran, tiene claro que “nada ni nadie sería cómo es”. “Por eso es importante que tus palabras sean tuyas. No hagas caso de quienes te digan cómo tienes que hablar, porque en realidad te están diciendo cómo tienes que pensar”, afirmó. Y, casi tan importante como esto es que el lenguaje hacia uno mismo sea sano y constructivo. Fue ahí cuando Motos se permitió el lujo de aconsejar a su audiencia. “Escoge a la persona que mejor le hablas, a la que cuando estás enfadado escoges las mejores palabras para hacerle el mejor daño posible. Y, a partir de hoy, no te hables peor de lo que hablas a esa persona”.

Al terminar su reflexión, agradeció al público y audiencia el apoyo incondicional durante toda la temporada. "Hoy se acaba la temporada y quiero daros las gracias a todos por lo bonita que ha sido, por vuestro apoyo", dijo, visiblemente emocionado. "De verdad, os lo digo de corazón, gracias por vernos cada noche", agregó, de forma sentida, anunciando que volverá el 1 de septiembre. "No me falléis", concluyó antes de mandar un beso a la audiencia y fundirse en un emotivo abrazo con Carmen Machi.