La emocional carta que Kiko Hernández le ha dedicado a su abuelo tras su fallecimiento

En el paso de Kiko Hernández por todos los programas de televisión en los que ha participado, se le ha visto emocionado en más de una ocasión por distintos motivos. Sin embargo, con respecto a temas familiares, ha solido mostrarse especialmente hermético y cauteloso.

Pero con una figura tan importante como lo fue su abuelo, no se ha escondido. Y es que este ha fallecido recientemente, lo que ha supuesto un duro golpe para el colaborador.

Kiko le ha dedicado una carta que emociona a cualquiera, pues es absolutamente desgarradora. Para él, su abuelo no era simplemente su abuelo, sino mucho más, un gran amigo al que le confió todos sus secretos e intimidades.

"Abuelo aunque este mensaje no lo leerás nunca o sí, que sepas que has sido el mejor amigo que tuve jamás, que mis hijas han sido tus nietas por derecho y por todo el amor recibido, ya que tanto las has amado y que te querré toda mi vida. Nunca conocí a una persona tan fuerte y tan optimista como tú.

Me has acompañado 26 años de mi vida, hemos viajado, hemos sufrido, pero sobre todo nos hemos reído lo más grande de este mundo. Ahora tú estás en el cielo y tu familia mirará las estrellas para verte de nuevo. Te querré siempre, hasta pronto", escribió Kiko Hernández en su carta.

Kiko ha hecho grandes migas con muchas de las personas que ha conocido durante su trayectoria profesional. Algunas de ellas que han fallecido han supuesto un duro golpe para el colaborador, como Mila Ximénez o como Begoña Sierra, quien fue dueña del bingo Las Vegas.