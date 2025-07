La emoción de Jesús Vázquez al recibir su propio Récord Guinness: "No me lo esperaba"

Jesús Vázquez, uno de los presentadores más consagrados del panorama televisivo español, ha recibido su propio Récord Guinness. Un hito que le hizo emocionarse frente a cámara, dejando el momento grabado como un bonito recuerdo.

La noticia la ha recibido ni más ni menos que durante la última entrega de 'La noche de los récords', programa que él mismo presenta y que trata precisamente de eso: de tratar de batir Guinness. Con esta sorpresa, el formato de Telecinco se despidió el pasado sábado por todo lo alto.

Fueron Chloe McCarthy y Mike Janela, jueces del concurso, quienes revelaron la noticia a Jesús Vázquez: "Ha sido un auténtico placer trabajar contigo. Hoy, desde Guinness World Record, queremos que tú seas un poco más feliz todavía. Tenemos una sorpresa para ti", anunciaron.

Jesús Vázquez recibe el Récord Guinness / MEDIASET

Este es el Record Guiness de Jesús Vázquez

"Esta noche tengo el placer de anunciarte que Guinness World Record ha verificado que eres el presentador que más formatos televisivos ha presentado en lengua española con un total de 46", anunció Janela.

Vázquez, incrédulo, no pudo evitar taparse la cara con sus manos: "Gracias, muchísimas gracias. Esto sí que no me lo esperaba", balbuceó entre toda la emoción, dejando escapar las lágrimas.

"¡Quién me lo iba a decir! ¡Tengo un Guinness World Record y yo sin saberlo!", exclamó antes de cerrar definitivamente el último programa de 'La noche de los récords'. Tras su emisión, el presentador ha querido compartir también en sus redes sociales su emoción y orgullo mostrando la placa que hace oficial el galardón.

Y es que a sus 59 años (que pasarán a ser 60 el próximo septiembre), Jesús Vázquez se ha ganado el Guinness a pulso, gracias a su talento y años de trabajo en programas de todo tipo.

Desde su llegada a la televisión en 1990 ha pisado platós de 'datings', concursos, pasando por programas de humor e incluso algún 'reality show'. 'La ruleta de la fortuna', 'Hotel Glam', 'Operación Triunfo' o 'Gran Hermano VIP' son algunos de los grandes formatos que han tenido la suerte de contar con este ya consolidado como gran maestro de ceremonias.