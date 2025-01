Emma Vilarasau critica al juez Carretero tras ganar el Premio Feroz

La gala de los Premios Feroz 2025 dejó una de las intervenciones más destacadas de la noche cuando Emma Vilarasau, galardonada como Mejor Actriz Protagonista por su papel en Casa en flames, dedicó unas palabras al juez que investiga a Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. La actriz catalana, sin pelos en la lengua, lanzó un mensaje cargado de ironía y crítica directa: “En mi profesión, cuando uno hace una penosa actuación, se le critica. Y si se le critica, uno se lo come y se lo calla. Eso es libertad de expresión”.

Estas palabras fueron dirigidas a Carlos Carretero, el magistrado que esta semana interrogó tanto al exlíder político como a la actriz denunciante, Elisa Mouliáa, con preguntas que han generado polémica por su tono y contenido. Una de ellas, especialmente cuestionada, fue: “¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y, al no corresponderle, le denuncia?”. Este tipo de comentarios, tildados de inapropiados por muchos, no han pasado desapercibidos en el sector artístico, que se ha volcado en mostrar su apoyo a Mouliáa.

Además de Vilarasau, el cineasta Pedro Almodóvar, quien recibió el premio a Mejor Director por La habitación de al lado, respaldó el mensaje con un toque de humor: “En los Feroz, si alguien hace mal su trabajo, tiene que aceptar la crítica. Así que criticarnos”. Este comentario, aplaudido por los asistentes, reforzó la postura de que la autocrítica debe ser parte del proceso, especialmente en roles de responsabilidad pública.

La velada no solo fue un escaparate de discursos reivindicativos, sino también de éxitos para el cine y la televisión. Casa en flames, liderada por Vilarasau, se coronó como la Mejor Película de Comedia, mientras que Salve María destacó en la categoría dramática. En el apartado de interpretaciones cinematográficas, los premios fueron para Eduard Fernández, Clara Segura y Óscar de la Fuente, completando un palmarés que celebra la excelencia en la gran pantalla. Por su parte, en televisión, la serie Querer, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, fue la gran triunfadora, consolidando su éxito en esta edición de los Feroz.

La intervención de Emma Vilarasau no solo dejó huella en la gala, sino que también puso en el foco un tema importante: la forma en que se cuestiona a las víctimas en casos sensibles. Con su habitual elocuencia y firmeza, la actriz ha demostrado que el arte no solo entretiene, sino que también puede ser un vehículo para la crítica social.