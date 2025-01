Emma García relata su susto a raíz del accidente de coche de su hija

Emma García, una de las presentadoras más queridas de la televisión española, compartió un momento personal durante la emisión de ‘Fiesta’. Mientras informaba sobre el ingreso hospitalario de Alma, la bebé de Anabel Pantoja, reveló que su hija Uxue, de 18 años, había sufrido recientemente un accidente de coche.

"Cuando eres madre, cualquier cosa que le pase a tu hijo es que se te va el mundo", confesó emocionada. Aunque todo quedó en un susto, el impacto fue importante. "Está todo bien, está fenomenal, pero se pasa fatal, te descoloca", aseguró.

Uxue, nacida el 6 de julio de 2006, es la única hija de Emma y Aitor Senar. Emma no oculta el orgullo que siente por ella, describiéndola como una joven con carácter y bondad. "Creo que es una mujercita con las ideas claras, que no es poco para la edad que tiene, y me encanta su forma de ser y su bondad", declaró en ‘¡HOLA!’. Aunque Uxue no planea seguir los pasos de sus padres en el periodismo o la ingeniería, Emma confía en que encontrará su propio camino.

La vida personal de Emma no ha estado exenta de desafíos. Desde su matrimonio en 2000, enfrentó la distancia y el ritmo intenso de su carrera televisiva. "Nos queríamos mucho, pero no coincidíamos, hasta que se vino a Madrid, y entonces descubrí que estaba mucho mejor con él que sin él. Hay que luchar por las relaciones", recordó sobre su relación con Aitor.

A pesar de las dificultades, Emma ha logrado equilibrar su vida laboral y familiar. Su reciente confesión sobre el accidente de su hija mostró su lado más humano y recordó que, incluso para alguien acostumbrada a la presión del directo, el bienestar de su familia sigue siendo su mayor prioridad.