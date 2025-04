Emma García se muere de vergüenza al revelarse sus fotos más insólitas en 'Fiesta': "No sabía que iban a salir"

Esta Semana Santa, Emma García ha sido la encargada de presentar las tardes de Telecinco. El programa 'Fiesta' ha contado con cuatro días consecutivos de emisión, en lugar de su habitual fin de semana.

La producción del espacio ha decidido gastar una inocente broma a su conductora. Durante una sección, una alarma interrumpía la escaleta para anunciar una comprometedora información sobre uno de los miembros del equipo.

La presentadora se mostraba desconcertada, y aseguraba no estar informada sobre lo que estaba pasando. Los colaboradores del programa sí que estaban al tanto y anunciaban lo siguiente: "Acaba de llegar la información más polémica de la tarde. Me encuentro anonadado porque en estos momentos han llegado a la redacción unas imágenes sobre ti, sobre Emma García. Nunca te había visto así", decía uno de los redactores.

La comunicadora estaba sorprendida e interesada por conocer estas insólitas imágenes. La directora de 'Fiesta' le advertía que eran unas fotografías "espeluznantes". Emma García comenzó a mostrarse más inquieta, y se dirigió a Teresa Rabal: "¿Tú me quieres hundir? Para ser la presentadora, mira lo que me quieren".

Después de bromear sobre el contenido, la realización ha mostrado las fotografías. Emma García se llevaba las manos al rostro, y en pantalla aparecían unas imágenes suyas caracterizadas de hombre.

La presentadora portaba una peluca con pelo largo, barba postiza y una guitarra, emulando una vestimenta 'hippie'. "Es muy fuerte. Tengo un pasado, ya está. Soy yo, guapísima no, en todo caso guapísimo", decía entre risas.

Emma García disfrazada de hombre que salieron a la luz en 'Fiesta'. / Telecinco

"No sabía que iban a salir estas fotos. Esto es una transformación que hicimos en un reportaje fotográfico con una estupenda fotógrafa. Iba dando los pasos y te iba transformando de arriba abajo hasta que salió este hippie de los años 60", revelaba la conductora de 'Fiesta'.

Finalmente, Emma García recordó lo más emocionante del proceso: "Me impactó muchísimo, no sé cómo lo veis. Me quitaron todo, me pusieron de todo y luego había otras fotos donde se veía la transformación. ¿Sabéis que me pasó cuando vi el resultado? Que me hizo recordar a mi abuelito. Yo me gusto, me gusto más que así, me veo con punto", bromeaba televisiva.