Emma García, experta en veganismo, revela cómo potenciar el rendimiento deportivo: "Me canso menos"

Emma García fue toda una pionera en la natación artística española, consiguiendo Plata en el Mundial de Fukuoka 2023 y oro en el Europeo de Belgrado 2024, junto a Dennis González.

Tras conseguir el oro en el campeonato europeo, la sabadellense decidió poner fin a su carrera en la élite de la natación para dedicarse al veganismo. Su proyecto consiste en ayudar a otras personas que quieran hacer un cambio en su estilo de vida.

Hace poco más de un mes, la 'Sirena vegana' concedió una entrevista a SPORT en la que explicó por qué cambió su dieta tradicional: "El cambio no fue intencionado, me apareció un poco el funcionamiento de la industria alimentaria en general y me empecé a informar y ver cómo funcionaba la industria ganadera (...) Fui haciendo una transición, me fui informando también de la industria pesquera, huevos, lácteos, e hice una transición para eso, para cambiarlo, porque yo no quería hacer daño a los animales".

Durante su transición, que duró un año y medio, Emma García sabía que su carrera deportiva estaba en juego y que tenía que rendir al máximo, pero tuvo el soporte de nutricionistas, y sus entrenadores y compañeros le apoyaron en todo momento.

La sabadellense aseguró que no fue difícil adaptar su estilo de vida vegano a su carrera, aunque cuando viajaba se le hacía más complicado: "Sales de tu país, de culturas diferentes… El país donde más me cuesta comer vegano es Francia, que es aquí al lado y choca muchas veces".

Emma declaró que le ha mejorado la vida: "Me canso menos, rindo más, puedo descansar menos porque descanso mejor y entonces puedo rendir más en ese sentido, yo notaba que durmiendo las mismas horas recuperaba incluso mejor. También en cuanto a las lesiones, que siempre había sido un poco lenta recuperándome, era un poco menos lenta. Hay una recuperación más acelerada, incluso he notado cambios físicos a nivel de pelo, piel, uñas, que también están más fuertes, más brillantes y el pelo está mucho mejor".

En caso de que algún deportista quiera hacer una transición al veganismo, la 'Sirena vegana' recomienda tener muy claro el motivo de por qué quiere hacerlo: "Si tú realmente no estás convencido no lo vas a hacer".

Y, tras saberlo, es importante el apoyo: "Que tenga gente que se pueda apoyar en ello y que le pueda comprender y acompañar y sobre todo que si no tiene el conocimiento o no quiere realmente dedicar ese tiempo a investigar y aprender que vaya a un profesional que para eso están".