Emilio Sánchez, nefrólogo, advierte sobre el ibuprofeno: "Son muy buenos para el dolor, pero la factura que paga el riñón es muy alta"

Muchos estudios e investigaciones han constatado que uno de los órganos que más se deterioran con el paso del tiempo tiene que ver con los riñones, los cuales son susceptibles de padecer ciertas enfermedades que se detectan cuando ya resulta demasiado tarde.

De ahí los consejos que comparten muchos nefrólogos al respecto como, por ejemplo, el doctor Emilio Sánchez, quien apuesta por la prevención de dolencias de riñón atendiendo a ciertos factores de riesgo. Y, precisamente, uno de los más problemáticos está vinculado a dos famosos medicamentos.

Emilio Sánchez, médico / Imagen de archivo

Si no quieres problemas de riñón, evita estos fármacos

En una reciente entrevista con ¨La Vanguardia¨, Emilio Sánchez hablaba claro sobre el abuso del ibuprofeno: ¨ Estos fármacos son muy buenos para el dolor, pero la factura que paga el riñón es muy alta¨. Algo que también pensaba de otro fármaco como el naproxeno.

Y es que el motivo principal de la preocupación del experto tiene que ver con que estos medicamentos son de ¨libre dispensación¨. O, dicho de otra manera: no es necesario obtener una receta médica para poder comprarlos en cualquier farmacia.

Tanto es así que el médico aprovechaba la entrevista para esclarecer sus posibles efectos a largo plazo: ¨ay personas que llegan a diálisis solo por culpa de estos fármacos. Por tanto, insisto en que solo se deben tomar por prescripción médica¨.

Algo que el experto recalca en el caso de las personas mayores dado que ¨sus riñones son más vulnerables y estos medicamentos les van a afectar más¨. Pero, ¿qué otras herramientas podemos utilizar para prevenir posibles enfermedades renales con el paso del tiempo?

Emilio Sánchez lo tiene claro: cualquier acto de prevención debería pasar por mejorar nuestros hábitos alimentarios y hacer ejercicio de manera frecuente; siendo dos de los factores de protección que se mencionan desde cualquier campo médico en cuanto a una mejora de la propia salud.

Esquema de un riñón / Imagen de archivo

En este sentido, el doctor defiende que esto es algo que se debe cuidar incluso cuando la persona tiene 70 u 80 años, sobre todo, tratando de que este proceso de cambio de hábitos se adapte lo máximo posible a sus nuevas necesidades.

¨Con esas edades uno no se plantea correr una maratón, ni levantar 120 kg, pero sí se recomienda hacer ejercicio supervisado, diario, como realizar paseos, gimnasia de mantenimiento¨, aquagym, comentaba el especialista.

Por tanto y a modo de conclusión, las declaraciones de Emilio Sánchez en cuanto a la prevención de enfermedades renales pasaría por ser más conscientes de cómo tratamos nuestro cuerpo, independientemente de la etapa de la vida en la que nos encontremos.