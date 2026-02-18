Quién es Emiliano García-Page, el nuevo invitado de 'El Hormiguero' para hoy, 18 de febrero

Tras la presencia de 'Los Chunguitos' en 'El Hormiguero' durante el día de ayer, el programa se emitirá hoy con otro invitado de un sector totalmente ajeno al de la música: Emiliano García-Page será la estrella destacada este mismo 18 de febrero.

Para quienes no lo conozcan, se trata del Presidente de Castilla-La Mancha, quien ha gobernado en la Comunidad Autónoma siendo parte del PSOE durante más de una década; concretamente desde el año 2015. Un hito que muy pocos políticos han logrado en la historia de la democracia.

Emiliano García-Page siempre se ha considerado como un político de carácter moderado, lo cual ofrece un perfil muy atractivo para un gran porcentaje de votantes de la región, dado que actualmente gobierna gracias a la mayoría absoluta obtenida en el año 2023.

Nacido en Toledo en el año 1968, Emiliano García-Page se afilió a las Juventudes Socialistas a los 18 años, momento en el que estaba empezando su licenciatura en la carrera de derecho dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Desde entonces, su ascenso entre las filas del PSOE fue meteórico gracias, entre otras cosas, a haber seguido la estela de José Bono, otra de las figuras clave del partido en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

En el año 2007 logró conquistar la alcaldía de Toledo, la cual pertenecía al Partido Popular por aquel entonces y, desde ese momento, la popularidad de Emiliano García-Page fue creciendo tanto dentro del PSOE como entre los votantes hasta llegar al momento en el que se encuentra ahora.

En la actualidad, se ha mostrado muy crítico con el actual Gobierno de Pedro Sánchez, siendo uno de los contrapuntos internos más fuertes que existen hoy en día dentro del PSOE; algo que ha hecho que consiga la simpatía de otros votantes ajenos al Partido Socialista Obrero Español.

En el programa de hoy, 18 de febrero, de 'El Hormiguero', Emiliano García-Page acudirá al plató de Pablo Motos para, probablemente, establecer un debate sobre la actualidad política actual. Y, en este sentido, es bastante probable que de la emisión de esta noche salgan numerosos titulares a tener en cuenta.