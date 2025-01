Emiliano García-Page desvela algunas experiencias con su hermano gemelo: "Pedro Sánchez nos..."

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

En el programa de ayer, Emiliano García-Page asistió por primera vez a 'El Hormiguero' para tratar la actualidad política y desvelar algunos aspectos de su vida más personal. Entre ellos, el político recordó que tiene un gemelo y que por culpa de él ha vivido momentos muy incómodos, pero graciosos al mismo tiempo.

Por ejemplo, reveló que sus vecinos pensaron que tenía una amante: "Él tenía una novia con el pelo moreno y la mía era rubia. Los espacios comunes y de alrededor, como los bares, los compartíamos. Le conté al encargado de la urbanización que éramos gemelos y me dijo: 'menos mal, porque estoy cansado de decirle a la gente que eres un tío normal y no un sinvergüenza que te veían con una morena en el bar delante de tu casa".

Aparte, confesó que Pedro Sánchez lo confundió con su hermano. "En un mitin en Puertollano. Mi hermano no se lo desmintió porque yo me había ido al servicio y quedaba un poco irrelevante decirle que no estaba porque me había ausentado un momento. Pero sí, le saludó y le preguntó '¿qué tal, Emiliano?", admitió el político.