Este es el embutido más sano que puedes comprar en el supermercado según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado un tipo de embutido gracias a su perfil nutricional que lo posiciona como una opción ideal para incluir en cualquier dieta equilibrada y que podemos comprar, sin ningún tipo de problema, en cualquier supermercado.

El secreto nutricional que lo hace imprescindible

Se trata del jamón cocido, especialmente en sus versiones extra con alto porcentaje de carne, que destaca por su bajo contenido en grasas saturadas comparado con otros fiambres. Aunque presenta niveles elevados de sal en muchas marcas, existen variantes con sodio reducido que lo convierten en una elección fantástica para el día a día, aportando proteínas de calidad.

Este producto forma parte de los análisis habituales de la Organización de Consumidores y Usuarios, donde sólo un jamón cocido alcanzó la máxima calificación en su escala saludable, superando a opciones como el chorizo o los curados, conocidos por su exceso de grasa y sal.

En cualquier cadena de supermercados, el precio del jamón cocido es bajo y lo hace accesible para cualquier cesta de la compra, multiplicando su atractivo para quienes buscan comer bien sin renunciar a un embutido con buen sabor.

En la mayoría de cadenas de supermercados, las diferentes versiones de jamón cocido, sin aditivos excesivos, suelen venderse rápidamente, ya que resulta un ingrediente muy versátil que podemos utilizar en bocadillos, ensaladas o platos proteicos.

Las pechugas de pavo y el pollo comparten el podio como alimento más saludable que podemos encontrar en los supermercados según la OCU, pero el jamón cocido lidera por su equilibrio general.

La búsqueda de embutidos con mejor composición nutricional refleja una tendencia clara entre los expertos, donde pequeños ajustes en la elaboración transforman un alimento tradicional en un aliado para la salud cardiovascular y el control de peso.

Para quienes ya lo tienen en casa, vale la pena revisar etiquetas en busca de bajo sodio y alto contenido cárnico; en caso de duda, puedes consultar las guías de la OCU o nutricionistas, pero es uno de los alimentos que no debería faltar en tu cesta de la compra.