El 'email' de Broncano salva a 'La Revuelta' de quedarse sin invitado: "Esta vez por culpa..."

'La Revuelta' ha llegado para revolucionar la televisión. TVE compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de la franja horaria, para apoderarse con el 'acces prime time'.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. En este colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cuentan cada noche con algunos invitados que son entrevistados.

El programa ha acogido hoy a una invitada sorpresa, ya que el famoso que tenía que acudir a 'La Revuelta' finalmente por distintos motivos no ha podido asistir. El jiennense ha confesado que "ha habido problemas y nos hemos quedado sin invitado". Castella ha añadido que "esta vez por culpa nuestra", haciendo referencia a que no ha tenido nada que ver 'El Hormiguero'.

Desde ayer, Broncano sabía que no tenía invitado para esta noche y, totalmente desesperado, decidió revisar su correo, llevándose una grata sorpresa: "Al quedarnos sin invitado, me puse a buscar y me encontré con un correo en el que me explicaban que había una mujer que fue espía en la Segunda Guerra Mundial".

Por este fascinante motivo, Liana Romero Swirski, de 92 años, la espía más joven de la II Guerra Mundial con tan solo 11 años, ha acudido a 'La Revuelta'. "Yo no tenía misiones. Nosotros solo sabíamos que había una guerra. No teníamos ni idea de lo que estaban haciendo los Nazis. La única hermana de mi madre que sobrevivió en Rusia estaba al servicio de la resistencia francesa", ha desvelado a toda la audiencia de 'La Revuelta'.