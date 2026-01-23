ElXokas estalla contra el Estado por la cuota de autónomos ante un atónito Pablo Motos: "¿Que te quiten un 30% a ti te parece normal?"

La última noche de esta semana en 'El Hormiguero' estuvo marcada por la primera visita del 'streamer' ElXokas al programa, un perfil de invitado que se suele prodigar poco en televisión.

Sin embargo, el estilo directo y sincero del gallego le convirtió en un invitado ideal para poder hablar de todo tipo de temas, por escabrosos que parezcan a veces, como por ejemplo de los impuestos y del hecho que los emprendedores tengan que pagar una cuota de autónomos en ocasiones abusiva, según su parecer.

ElXokas en 'El Hormiguero', con Pablo Motos. / Antena 3

"No puede ser que la gente que menos cobra y más fastidiada está, esté sometida por el Estado... Tiene que ayudar y fomentar que la gente emprenda porque una de las cosas más bonitas del ser humano es el generar empleo, crear tu propio proyecto", apuntaba Xokas.

Antes, no dudó en criticar con firmeza el actual sistema en el que muchos autónomos se ven ahogados entre burocracia y débitos: "¿Una persona que emprende debería tener unas penalizaciones por parte del Estado?", preguntaba el 'streamer' a un Pablo Motos atónito ante la sinceridad y el tono empleado.

ElXokas en su antiguo set de grabación. / ·

"Una persona que se dedique a emprender y que genera puestos de trabajo lo que tendría que tener son beneficios, no cargas. Si consigues crear un conglomerado y que genera empleo, y por tanto haces que muchas familias puedan comer gracias a ti, creo que lo que tendrías que tener es apoyo por parte del Estado y no solamente crispación, problemas, dolor...", se sinceraba el de Lugo.

La cuota de autónomos

La cuota de autónomo se establece en función de los ingresos netos generados de cada emprendedor y es necesario estar un bastante pendiente del tema porque tiene consideraciones de todo tipo, como las cotizaciones mínimas, además de estar distribuida por tramos.

Así, hasta los 700 euros al mes, aproximadamente, se debe pagar una cuantía aproximada mínima de 200 euros; hasta los 1.700 euros, entre 220 y 300 euros; y más allá de 1.700 euros, entre 350 y 590 euros. La cuota más alta es para quienes generan más de 6.000 euros al mes, que deben pagar un mínimo de 590 euros, siempre que no elija bases superiores, explicado a grandes rasgos.

Por eso, ElXokas defiende que la cuota de autónoma es injusta "por cómo funciona": "Si cobras 1.200 euros, ¿cómo te voy a quitar 200?", preguntaba con resignación. "¿Que te quiten un 30% a ti te parece normal?", preguntaba al presentador, que negaba sin dudar.

"Estamos creando un ejército de robots... Cada uno debe poder soñar", añadía seguro. Sin embargo, reconoce que al hablar del tema en sus propios 'streams' recibió una visita de Hacienda al poco tiempo, algo que considera que estuvo relacionado con sus palabras contrarias al sistema actual.

Pese a todo, no tiene pensado marcharse a Andorra para pagar menos como algunos compañeros de profesión, porque aseguraba querer "luchar desde dentro" y se consideraría "hipócrita", aunque aseguraba "respetar que se fueran con la presión fiscal y todos los problemas que te da tu país si trabajas en el sector" del 'streaming'.