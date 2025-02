ElXokas dicta sentencia tras las criticas por el regalo a Jordi Wild

El mundo del streaming se ha transformado en uno de los sectores más lucrativos y populares para la creación de contenido en los últimos años. Entre ellas destaca ElXokas, un streamer gallego conocido tanto por su éxito como por sus polémicas, siendo uno de los creadores de contenido más influyentes de España.

ElXokas está dando mucho de qué hablar tras su viral regalo a Jordi Wild: un retrato del padre del creador de contenido que falleció antes de Navidad. El streamer consideró un buen momento otorgarle este obsequio en el directo de 'The Wild Project' antes del evento de peleas.

Al verlo, el catalán no pudo aguantarse las lágrimas y se mostró muy agradecido a ElXokas, aunque pocas palabras podía decir, ya que no paraba de llorar. Él se lo agradeció desde un primer instante, pero los seguidores de ambos no compartieron la misma opinión.

A pesar de todo el 'hate' que está recibiendo, ElXokas no se mordió la lengua para zanjar el tema. Al principio, reconoció que tuvo muchas dudas si entregarle el cuadro en privado o en público, pero un amigo suyo le recomendó dárselo en 'The Wild Project'.

"Me dijo, si su padre es anónimo dáselo en privado, si su padre es conocido y público dáselo en público", explicó el streamer en Twitch. Después de comentar este motivo, muchos de sus seguidores han apoyado totalmente la decisión de ElXokas.