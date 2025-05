Elsa Pataky desvela en 'El Hormiguero' que es lo que más le impone de Chris Hemsworth

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy la actora Elsa Pataky para hablar sobre su nuevo proyecto profesional: "Matices", un 'thriller' psicológico que se estrenará el próximo 5 de junio en la plataforma SkyShowtime.

Solo al pisar el plató de televisión, la intérprete ha revelado algunos detalles de la serie: "Es un thriller un pelín más radical, más oscuro.... tiene un tono de terror, te da pequeños sustos, e incluye un poco de sentido de humor".

Desde hace varios años, la actriz está viviendo en Australia con su marido, Chris Hemsworth, y sus tres hijos: India, Tristan y Sasha. A pesar de que ambos trabajan en la misma industria, la distancia podría ser un problema, pero no lo es para ellos, debido a que están como máximo dos o tres semanas sin verse.

La relación entre ambos sigue siendo muy buena, a pesar de llevar ya mucho tiempo juntos. Lo que más le llamó la atención es actor es "su voz, impone mucho. Cuando se enfada también impone mucho".

¿Volverá a España?

Sobre si volvería a España, Pataky no ha dudado en decir que "tengo muchas ganas de rodar en España. Ha habido un tiempo que me he dedicado a mi papel de madre pero es verdad que ellos van creciendo".

Uno de los aspectos que más echa de menos de vivir en la península ibérica es la sobremesa: "Los americanos comen y se van. Se dicen hola y adiós. No tienen eso de conversar para que la comida se alargue hasta la noche". Y también, el jamón ibérico.