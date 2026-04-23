Elsa Pataky (49 años): "Mis suplementos son el magnesio, la creatina, el colágeno y la proteína. Es esencial mantener el equilibrio hormonal y dormir bien"

Elsa Pataky consta actualmente con una de las actrizes españolas con más fama a nivel internacional, aunque esta última no ha impedido que mantenga los pies en la tierra. Algo que pasa, entre otras cosas, por cuidarse a sí misma tanto a nivel físico como espiritual.

En una reciente entrevista con el ABC, la actriz resaltaba la importancia de mantener un equilibrio hormonal y dormir bien como dos de los elementos más relevantes a la hora de mantenerse en forma.

Para ello, la actriz opta por los suplementos alimenticios, entre los que destaca el magnesio, la creatina, el colágeno y la proteína. Eso sí, afirma que prefiere hacerse batidos con ellos antes que consumirlos en forma de pastillas.

Esto último consta como una opción ideal a la hora de complementar nuestra dieta con esos nutrientes extra que son necesarios para tener un buen rendimiento a lo largo del día. En este sentido, existen muchos tipos de batidos que se pueden preparar en un momento y otorgarnos ese aporte adicional ya mencionado.

No obstante, Elsa Pataky asegura que el hecho de tomar suplementos es algo que ¨depende de cada persona¨, aunque ella lo ve necesario para poder mantenerse en un estado correcto de salud.

Además de esto, la actriz revelaba en la entrevista que también se preocupa por cuidar su lado más espiritual: ¨Me gusta tener momentos para mí misma, ya sea a través de la meditación o de un hobby¨.

Esto es algo que ha sido probado por numerosos estudios a lo largo de las últimas décadas: el hecho de contar espacios seguros en los que desarrollar capacidades propias consta como un factor de protección para muchas dolencias psicológicas.

En conclusión, Elsa Pataky tiene claro cuáles son las claves para mantenerse en un buen estado de salud: el quid de la cuestión reside en cuidar tanto la mente como el cuerpo y encontrar un equilibrio sano donde ambos elementos puedan encontrarse entre sí.