Elon Musk vuelve a la carga contra el presidente del Gobierno español: "El sucio Pedro Sánchez es un tirano"

Nuevo capítulo en el inesperado pique entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el magnate estadounidense, Elon Musk, después de la primera entrega mostrada hace tan solo unos días.

En su momento, Musk reaccionó a la información en el que se apuntaba que el gobierno regularizaría la situación de medio millón de migrantes para regularizar su situación legal y permitirles el acceso a la sanidad pública o a tener un trabajo con posibilidad de cotizar.

Más tarde, era el propio Presidente el que respondía, abriendo un nuevo duelo por redes sociales, que, por otro lado, nadie esperaba: "Marte puede esperar, la humanidad no", escribía el socialista.

Elon Musk asiste al Foro de Inversión Saudí en el Kennedy Center, el miércoles 19 de noviembre de 2025. / AP Photo/Evan Vucci

Ahora, ha llegado una nueva reacción del norteamericano, en esta ocasión sobre la noticia de la restricción de acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, además de otras medidas relacionadas con la seguridad en internet.

Además lo ha hecho sin guardarse nada dentro, llegando a menospreciar a Sánchez: "El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España", resaltaba el multimillonario, que participara en el gobierno de Trump en el inicio de su segunda etapa en la Casa Blanca, y que remata con el emoticono del excremento. Lejos de quedarse a gusto, horas más tardes ha añadido que el presidente es "un verdadero fascista totalitario".

Las reacciones al nuevo rifirrafe no se han hecho esperar, con la mayoría de estos dando apoyo a la opinión de Musk. Destaca, especialmente, el comentario de la 'influencer' ultraderechista catalana, Ada Lluch, que fue protagonista durante la campaña electoral de Donald Trump: "Es la vergüenza más grande de España en mucho tiempo", resalta y consigue la respuesta de Musk con un emoticono con el número '100'.

Sin embargo, no es la única hispana que ha dejado su huella en la publicación. El creador de contenido David Santos también se suma y le pide al fundador de Space X que "nunca elimine X" porque "los patriotas españoles necesitan una red social libre".

No obstante, también hay quien levanta la voz a favor del político: "Antes de darle gusto o apoyar afirmaciones como esta, la gente debería ir a escuchar lo que dice, no reaccionar ciegamente", además de que "En Europa, aunque sea difícil de entender desde la perspectiva de EE. UU, los gobiernos están destinados a defender a los ciudadanos, no a la capitalización bursátil".