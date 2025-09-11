Famosos
Elon Musk pierde su corona: Larry Ellison se convierte en el nuevo rey de la riqueza mundial
Elon Musk pierde su reinado: Larry Ellison se convierte en el nuevo hombre más rico del planeta en un solo día
Larry Ellison, cofundador y presidente de Oracle, ha superado a Elon Musk y se convierte en la persona más rica del mundo. La participación del magnate de 81 años en la compañía que ayudó a crear se disparó este miércoles hasta los 397.000 millones de dólares (unos 340.000 millones de euros), impulsada por un crecimiento superior al 40% en las acciones de Oracle en Wall Street.
Con esto, su fortuna supera el patrimonio total de Musk, estimado en unos 384.000 millones de dólares (328.000 millones de euros), según el índice de multimillonarios de Bloomberg.
El mismo índice marca un hito histórico: la participación de Ellison en Oracle se disparó casi 100.000 millones de dólares (unos 85.000 millones de euros) en apenas un día. ¿La razón? La compañía ha convencido a los inversores con sus ambiciosas previsiones de crecimiento en el negocio de cloud, donde la inteligencia artificial se perfila como el gran motor de futuro.
El ascenso de la fortuna de Ellison, que recientemente superó a Mark Zuckerberg (CEO de Meta) en la lista de millonarios, se debe en gran parte a la transformación de Oracle.
La compañía, históricamente reconocida por sus bases de datos corporativas, ha invertido miles de millones para consolidar su presencia en la nube y, más recientemente, en la infraestructura que impulsa el crecimiento de la inteligencia artificial.
El auge de la inteligencia artificial ha disparado la demanda de capacidad de cómputo, y Oracle no se ha quedado atrás. Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la compañía ha triplicado su valor y ha firmado acuerdos estratégicos con gigantes como OpenAI, Nvidia y ByteDance (TikTok).
En septiembre, sorprendió a Wall Street al presentar previsiones muy ambiciosas para su negocio en la nube, lo que llevó sus acciones a tocar máximos históricos. Algo que no todo el mundo es capaz de conseguir, pues Elon Musk es una de las personas más ricas del mundo.
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Esperamos la llegada de...
- Este actor de 'La que se avecina' revoluciona las redes con su nuevo tatuaje: '¡Se te ha ido la olla!
- Mariló Montero se enzarza con Broncano por el 'modus operandi' de Televisión Española: 'Debería haber más libertad de opinión
- Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador en Tailandia delante de los turistas
- Nicki Nicole no puede ocultar la sonrisa al hablar de Lamine Yamal desde Barcelona: 'Estoy muy enamorada
- Úrsula Corberó será madre: Así es su vida privada, pareja y patrimonio
- Claudia Bavel se sincera sobre su vida privada: 'Estoy hablando con un cantante feo y con un futbolista guapo
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años