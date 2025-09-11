Elon Musk pierde su corona: Larry Ellison se convierte en el nuevo rey de la riqueza mundial

Larry Ellison, cofundador y presidente de Oracle, ha superado a Elon Musk y se convierte en la persona más rica del mundo. La participación del magnate de 81 años en la compañía que ayudó a crear se disparó este miércoles hasta los 397.000 millones de dólares (unos 340.000 millones de euros), impulsada por un crecimiento superior al 40% en las acciones de Oracle en Wall Street.

Con esto, su fortuna supera el patrimonio total de Musk, estimado en unos 384.000 millones de dólares (328.000 millones de euros), según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

El mismo índice marca un hito histórico: la participación de Ellison en Oracle se disparó casi 100.000 millones de dólares (unos 85.000 millones de euros) en apenas un día. ¿La razón? La compañía ha convencido a los inversores con sus ambiciosas previsiones de crecimiento en el negocio de cloud, donde la inteligencia artificial se perfila como el gran motor de futuro.

El ascenso de la fortuna de Ellison, que recientemente superó a Mark Zuckerberg (CEO de Meta) en la lista de millonarios, se debe en gran parte a la transformación de Oracle.

La compañía, históricamente reconocida por sus bases de datos corporativas, ha invertido miles de millones para consolidar su presencia en la nube y, más recientemente, en la infraestructura que impulsa el crecimiento de la inteligencia artificial.

El auge de la inteligencia artificial ha disparado la demanda de capacidad de cómputo, y Oracle no se ha quedado atrás. Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la compañía ha triplicado su valor y ha firmado acuerdos estratégicos con gigantes como OpenAI, Nvidia y ByteDance (TikTok).

En septiembre, sorprendió a Wall Street al presentar previsiones muy ambiciosas para su negocio en la nube, lo que llevó sus acciones a tocar máximos históricos. Algo que no todo el mundo es capaz de conseguir, pues Elon Musk es una de las personas más ricas del mundo.