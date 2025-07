Elon Musk deja caer su nuevo negocio: "Habrá un mercado de 9 billones"

Tras un año incierto, en el que el multimillonario estadounidense confirmó las pérdidas de Tesla, ha confirmado su nuevo negocio. Se tratará de la producción de drones, un nicho que hoy en día lo domina China, la principal productora de todo el mundo y que tiene el monopolio del sector. La empresa Morgan Stanley, una banca de inversión, estima que la venta de drones acogerá en torno a 9 billones de euros.

Musk necesita reinventarse, y más aún tras pasar de vender 11.540 coches en abril de 2024 a 5.475 en un mes. Es decir, una caída del 52%. En los países que promueven el libre comercio, los miembros de la EFTA (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein) y el Reino Unido, la disminución alcanza el 49%.

Unas pérdidas por el 'pique' con Trump

La compañía se enfrenta a un panorama de ventas en descenso, una creciente presión competitiva frente a rivales como BYD o Xioami y tensiones geopolíticas marcadas por la figura cada vez más polémica de su director ejecutivo, Elon Musk.

En un escenario influenciado por las políticas de Trump y el respaldo de Elon Musk como cabeza del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, el sudafricano ha abierto nuevas oportunidades empresariales después de las pérdidas que sufrió Tesla. En los primeros tres meses del año, la compañía mostró una caída del 46%, con cifras muy bajas en Europa y China.

“Cualquier nación que no pueda fabricar sus propios drones está destinada a convertirse en un estado subordinado de aquellos que sí pueden. Y Estados Unidos, en este momento, no tiene la capacidad de producir sus propios vehículos no tripulados”, ha expresado Elon Musk al promocionar su nueva aventura empresarial.

Aunque Tesla no tiene, al menos por ahora, una división dedicada a la fabricación de drones, el comentario de Musk ha desatado especulaciones. Para Musk, el país asiático tiene una ventaja indiscutible: China fabrica el 70 % de los drones del mundo y cualquier otra nación depende de su cadena de suministro.

El magnate ha hecho historia a través de los pagos digitales, los vehículos eléctricos, la adquisición de la red social X, y su asociación con la industria de los cohetes. Ahora busca expandir su dominio en el sector de los drones. Según Morgan Stanley, se espera que exista un mercado total de 9 billones de dólares relacionado con los drones y los aviones de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL).