Elma Saiz analiza en Juno House las claves para integrar el talento internacional como motor de cohesión social

Juno House y Political Intelligence han organizado, en Barcelona, un encuentro con la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo entre instituciones públicas, empresas y ciudadanía.

El acto, celebrado el 13 de marzo de 2026, ha abordado los principales retos sociales y económicos del país, especialmente en materia de inclusión y movilidad internacional.

El evento se ha concebido como “un punto de encuentro entre instituciones, empresa y ciudadanía”, con un turno de preguntas, networking y atención a medios.

El talento internacional como motor de cohesión social

Durante la conversación, Saiz ha destacado el papel creciente del talento internacional en el mercado laboral español, en un contexto de récord histórico de afiliación.

La Seguridad Social suma en 2025 medio millón de afiliados por cuarto año consecutivo y el 90% de los contratos son indefinidos.

La ministra ha subrayado la importancia del nuevo marco administrativo de inclusión y el peso de la expendeduría extranjera, con un 15% de cotizantes extranjeros como autónomos.

En relación con las mujeres migrantes, Saiz ha remarcado la existencia de la “triple M”: “mujer, madre, migrante”, pero aportó datos positivos: “Hay 100.000 mujeres con un permiso de trabajo por la vía de la alta cualificación y 22.000 son directivas”.

Un espacio para impulsar el liderazgo femenino

El encuentro también ha servido para reforzar el papel de Juno House como plataforma de pensamiento crítico y conexión estratégica.

Su CEO, Beatriz de Vicente, ha afirmado que “cuando el sector público y el privado se escuchan, se generan políticas más conectadas con la realidad y empresas más conscientes de su impacto”.

Juno House actúa como catalizador de talento y alianzas, especialmente en un contexto donde la representación femenina en puestos directivos ha caído al 18,5% en 2026, según datos de Grant Thornton.

Miembros de la comunidad de Juno House durante la sesión de actualidad impartida por la ministra Elma Saiz / Juno House

Political Intelligence, mediador entre empresas e instituciones

La sesión, moderada por Andra Vasiu, directora de Political Intelligence Barcelona, quien ha subrayado la importancia de generar espacios de diálogo para analizar y proponer soluciones a los retos actuales.

Según sus palabras: “El futuro del trabajo se construye con datos, diálogo y decisiones coordinadas entre las instituciones, el tejido empresarial y la sociedad civil”.

Un espacio de referencia en Barcelona

Juno House se consolida como un referente en Barcelona para promover un liderazgo más diverso, colaborativo y sostenible.

De Vicente lo resume así: “El liderazgo del futuro es colaborativo, diverso y orientado a construir soluciones colectivas con impacto sostenible”.